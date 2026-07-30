Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Δείτε βίντεο: Χελωνάκι καρέτα καρέτα ψάχνει τον δρόμο για τη θάλασσα λίγο μετά τη γέννησή του
Δείτε βίντεο: Χελωνάκι καρέτα καρέτα ψάχνει τον δρόμο για τη θάλασσα λίγο μετά τη γέννησή του
Οι εικόνες που κατέγραψε το trikalavoice.gr από τον νεοσσό να κινείται πάνω στην άμμο είναι συγκινητικές, αλλά και υπενθυμίζουν την ανάγκη προστασίας των παραλιών κατά την ευαίσθητη περίοδο της εκκόλαψης
Μοναδικές εικόνες καταγράφηκαν στην παραλία Τσιλιβή στη Ζάκυνθο, όπου ένα μικρό χελωνάκι καρέτα - καρέτα προσπαθεί να βρει τον δρόμο του προς τη θάλασσα λίγο μετά τη γέννησή τους.
Οι εικόνες που κατέγραψε το trikalavoice.gr από τον νεοσσό να κινείται πάνω στην άμμο είναι συγκινητικές, αλλά και υπενθυμίζουν την ανάγκη προστασίας των παραλιών κατά την ευαίσθητη περίοδο της εκκόλαψης.
Οι πολίτες καλούνται να μην αγγίζουν τα χελωνάκια, να μην χρησιμοποιούν έντονα φώτα και φλας και να διατηρούν ελεύθερη τη διαδρομή τους προς το νερό.
Δείτε βίντεο
Η φετινή περίοδος εκκόλαψης στη Ζάκυνθο ξεκίνησε ήδη από τα μέσα Ιουλίου, με τον σύλλογο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ» να επιβεβαιώνει την εμφάνιση των πρώτων νεοσσών του 2026 στο νησί.
Η έξοδος των μικρών καρέτα - καρέτα αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις πιο όμορφες και ευαίσθητες στιγμές του ζακυνθινού καλοκαιριού.
Οι εικόνες που κατέγραψε το trikalavoice.gr από τον νεοσσό να κινείται πάνω στην άμμο είναι συγκινητικές, αλλά και υπενθυμίζουν την ανάγκη προστασίας των παραλιών κατά την ευαίσθητη περίοδο της εκκόλαψης.
Οι πολίτες καλούνται να μην αγγίζουν τα χελωνάκια, να μην χρησιμοποιούν έντονα φώτα και φλας και να διατηρούν ελεύθερη τη διαδρομή τους προς το νερό.
Δείτε βίντεο
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Η φετινή περίοδος εκκόλαψης στη Ζάκυνθο ξεκίνησε ήδη από τα μέσα Ιουλίου, με τον σύλλογο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ» να επιβεβαιώνει την εμφάνιση των πρώτων νεοσσών του 2026 στο νησί.
Η έξοδος των μικρών καρέτα - καρέτα αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις πιο όμορφες και ευαίσθητες στιγμές του ζακυνθινού καλοκαιριού.
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