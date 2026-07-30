Δείτε βίντεο: Χελωνάκι καρέτα καρέτα ψάχνει τον δρόμο για τη θάλασσα λίγο μετά τη γέννησή του

Οι εικόνες που κατέγραψε το trikalavoice.gr από τον νεοσσό να κινείται πάνω στην άμμο είναι συγκινητικές, αλλά και υπενθυμίζουν την ανάγκη προστασίας των παραλιών κατά την ευαίσθητη περίοδο της εκκόλαψης