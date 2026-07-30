Ξηρασία σε Ιταλία και Ελβετία, σε συναγερμό οι ιταλικές αρχές για τη στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου

Ο όγκος της βροχής που έχει πέσει από τον Απρίλιο ήταν ο μισός από τον συνήθη - Η ελβετική μετεωρολογική υπηρεσία MeteoSuisse ανέφερε ότι η φετινή ξηρασία είναι συγκρίσιμη με τις χειρότερες που έχουν καταγραφεί το 1976, το 2003 και το 2018