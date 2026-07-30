Η ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου για τα 40ά γενέθλια του Μπρούνο Τσερέλα καθ’ οδόν για το ταξίδι του μέλιτος
Η ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου για τα 40ά γενέθλια του Μπρούνο Τσερέλα καθ’ οδόν για το ταξίδι του μέλιτος
Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία, σημείωσε η ηθοποιός δημοσιεύοντας πλάνα μέσα από το αεροπλάνο
Μία ανάρτηση έκανε η Αθηνά Οικονομάκου για τα 40α γενέθλια του Μπρούνο Τσερέλα, αποκαλύπτοντας πως ήταν καθ' οδόν για το ταξίδι του μέλιτος.
Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας παντρεύτηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο το γιόρτασαν με ένα τριήμερο γλέντι στην Πάρο, μαζί με όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Λίγο πριν μπει ο Αύγουστος αποφάσισαν να ταξιδέψουν οι δυο τους στο εξωτερικό, γιορτάζοντας τη σημαντική αυτή ημέρα για τον Μπρούνο Τσερέλα στο αεροπλάνο, με την Αθηνά Οικονομάκου να δημοσιεύει στο Instagram μία φωτογραφία και ένα βίντεο από τη στιγμή που έσβησε το κεράκι του πάνω σε ένα μικρό κέικ.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε ευχές για τον σύζυγό της και δήλωσε πως είναι έτοιμη για τη νέα τους περιπέτεια: «Ένα μικροσκοπικό κέικ. Ένα κεράκι. Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία. Καθ’ οδόν για το ταξίδι του μέλιτος. Μερικές φορές, οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι πιο μεγάλες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά για τα 40ά σου γενέθλια, αγάπη μου. Η περιπέτεια μόλις ξεκίνησε».
Δείτε την ανάρτηση
Σε story που δημοσίευσε λίγο αργότερα η Αθηνά Οικονομάκου, έβαλε ως τοποθεσία το Λος Άντζελες, αποκαλύπτοντας τον προορισμό τους. «Τα 40 σου πάνε απίστευτα», πρόσθεσε ακόμη.
Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας παντρεύτηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο το γιόρτασαν με ένα τριήμερο γλέντι στην Πάρο, μαζί με όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Λίγο πριν μπει ο Αύγουστος αποφάσισαν να ταξιδέψουν οι δυο τους στο εξωτερικό, γιορτάζοντας τη σημαντική αυτή ημέρα για τον Μπρούνο Τσερέλα στο αεροπλάνο, με την Αθηνά Οικονομάκου να δημοσιεύει στο Instagram μία φωτογραφία και ένα βίντεο από τη στιγμή που έσβησε το κεράκι του πάνω σε ένα μικρό κέικ.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε ευχές για τον σύζυγό της και δήλωσε πως είναι έτοιμη για τη νέα τους περιπέτεια: «Ένα μικροσκοπικό κέικ. Ένα κεράκι. Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία. Καθ’ οδόν για το ταξίδι του μέλιτος. Μερικές φορές, οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι πιο μεγάλες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά για τα 40ά σου γενέθλια, αγάπη μου. Η περιπέτεια μόλις ξεκίνησε».
Δείτε την ανάρτηση
Σε story που δημοσίευσε λίγο αργότερα η Αθηνά Οικονομάκου, έβαλε ως τοποθεσία το Λος Άντζελες, αποκαλύπτοντας τον προορισμό τους. «Τα 40 σου πάνε απίστευτα», πρόσθεσε ακόμη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα