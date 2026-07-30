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Ομόφωνο -αλλά συμβολικό- «όχι» από την αμερικανική Γερουσία στην πιθανότητα να δοθεί προεδρική χάρη στην Γκισλέιν Μάξγουελ
ΚΟΣΜΟΣ
Γερουσία Γκισλέιν Μάξγουελ προεδρική χάρη

Ομόφωνο -αλλά συμβολικό- «όχι» από την αμερικανική Γερουσία στην πιθανότητα να δοθεί προεδρική χάρη στην Γκισλέιν Μάξγουελ

Τρομακτικό το ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εξετάσει έστω και για ένα δευτερόλεπτο την ιδέα της επιείκειας για μια καταδικασμένη διακινήτρια σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τόνισε η εισηγήτρια της πρότασης

Ομόφωνο -αλλά συμβολικό- «όχι» από την αμερικανική Γερουσία στην πιθανότητα να δοθεί προεδρική χάρη στην Γκισλέιν Μάξγουελ
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Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ομόφωνα την Τετάρτη ψήφισμα με το οποίο δηλώνει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε προεδρική χάρη προς την Γκισλέιν Μάξουελ, τη συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Το ψήφισμα από τη Τζάκι Ρόζεν, γερουσιάστρια των Δημοκρατικών από τη Νεβάδα, ορίζει ότι στη Μάξουελ «δεν πρέπει να χορηγηθεί προεδρική χάρη ή οποιαδήποτε μορφή επιείκειας για τα εγκλήματά της σε συνεργασία με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία σχετίζονται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση ανηλίκων».

«Είναι ειλικρινά τρομακτικό το γεγονός ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εξετάσει έστω και για ένα δευτερόλεπτο την ιδέα της επιείκειας για μια καταδικασμένη διακινήτρια σεξουαλικής εκμετάλλευσης», τόνισε η Ρόζεν σε ομιλία της.

Τα ψηφίσματα της Γερουσίας, όπως το συγκεκριμένο, είναι μη δεσμευτικά και συμβολικά.

Ο Guardian επισημαίνει ότι τον Απρίλιο διακινούνταν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη της επιτροπής του Κογκρέσου ήταν διχασμένα ως προς το αν ο Τραμπ θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στη Μάξουελ σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία της στην έρευνα της επιτροπής για την υπόθεση Έπσταϊν.

Πέρυσι, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει την έφεση της Μάξουελ, ρωτήθηκε απευθείας ο Τραμπ αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να της χορηγήσει χάρη. «Δεν θα το εξετάσω ούτε θα το απορρίψω, δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό, θα μιλήσω με το υπουργείο Δικαιοσύνης», ήταν η απάντηση του Αμερικανού προέδρου.
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