Ομόφωνο -αλλά συμβολικό- «όχι» από την αμερικανική Γερουσία στην πιθανότητα να δοθεί προεδρική χάρη στην Γκισλέιν Μάξγουελ

Τρομακτικό το ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εξετάσει έστω και για ένα δευτερόλεπτο την ιδέα της επιείκειας για μια καταδικασμένη διακινήτρια σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τόνισε η εισηγήτρια της πρότασης