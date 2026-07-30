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Πυρκαγιές: Τραυματίας πυροσβέστης στην Άνδρο, με ελαφρά εγκαύματα 71χρονος στο Ρέθυμνο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Τραυματίες ΕΚΑΒ

Πυρκαγιές: Τραυματίας πυροσβέστης στην Άνδρο, με ελαφρά εγκαύματα 71χρονος στο Ρέθυμνο

Επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένων στην Άνδρο

Πυρκαγιές: Τραυματίας πυροσβέστης στην Άνδρο, με ελαφρά εγκαύματα 71χρονος στο Ρέθυμνο
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Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ρέθυμνο και Άνδρο. Ένας 71χρονος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο Ρέθυμνο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά στην Άνδρο και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Την ίδια ώρα το ΕΚΑΒ είναι σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα στις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις για την παροχή βοήθειας σε πολίτες και πυροσβέστες, ενώ τα ασθενοφόρα παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών.

Ειδικότερα για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο. Μέχρι στιγμής, από την περιοχή παρελήφθη ένας 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στην Άνδρο έχουν τεθεί σε ετοιμότητα τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους, μεταφέρνοντάς τους σε καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας 'Ανδρου.

Στην Κάλυμνο βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Στην Πάρο βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και εκκενώσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προσαρμόζοντας την ανάπτυξή τους βάσει των αναγκών που προκύπτουν. Παράλληλα, τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη των συμβάντων.
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