Βίκυ Κουλιανού: Μου λείπει η τηλεόραση, ό,τι και να αναλάμβανα θα το έκανα εξίσου καλά
Βίκυ Κουλιανού: Μου λείπει η τηλεόραση, ό,τι και να αναλάμβανα θα το έκανα εξίσου καλά
Το μοντέλο εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετείχε σε κάποιο τηλεοπτικό πρότζεκτ
Θετική στην ιδέα να συμμετείχε σε κάποιο τηλεοπτικό πρότζεκτ είναι η Βίκυ Κουλιανού. Το μοντέλο εξομολογήθηκε ότι της λείπει η τηλεόραση, προσθέτοντας πως είναι σίγουρη πως ό,τι και να αναλάμβανε θα το έφερνε εις πέρας με επιτυχία.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», με τς δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί του Σαββάτου 16 Μαΐου, η Βίκυ Κουλιανού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου λείπει η τηλεόραση. Θεωρώ πως αν αναλάμβανα κάτι, θα το έκανα εξίσου καλά, είτε ήτανε βραδινό, είτε πρωινό, είτε μεσημεριανό».
Σχολιάζοντας την προσθήκη της Μπέττυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή του GNTM, η Βίκυ Κουλιανού ανέφερε: «Η Μπέττυ είναι ένα κορίτσι extra δυναμικό. Μου αρέσει σε αυτή τη θέση. Έχουν περάσει οι πάντες από τη θέση των κριτών, των παρουσιαστών. Το GNTM έχει κάνει όλες τις επιλογές που πρέπει να κάνει», σημείωσε.
Τέλος, κλήθηκε να κάνει το δικό της σχόλιο για την εμφάνιση το Ακύλα, με εκείνη να εκφράζει την αγάπη της για τον τραγουδιστή: «Τον αγαπώ τον Ακύλα. Θέλω φανατικά να κερδίσει. Νομίζω ότι είναι ένας τεράστιος manifester».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», με τς δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί του Σαββάτου 16 Μαΐου, η Βίκυ Κουλιανού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου λείπει η τηλεόραση. Θεωρώ πως αν αναλάμβανα κάτι, θα το έκανα εξίσου καλά, είτε ήτανε βραδινό, είτε πρωινό, είτε μεσημεριανό».
Σχολιάζοντας την προσθήκη της Μπέττυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή του GNTM, η Βίκυ Κουλιανού ανέφερε: «Η Μπέττυ είναι ένα κορίτσι extra δυναμικό. Μου αρέσει σε αυτή τη θέση. Έχουν περάσει οι πάντες από τη θέση των κριτών, των παρουσιαστών. Το GNTM έχει κάνει όλες τις επιλογές που πρέπει να κάνει», σημείωσε.
Τέλος, κλήθηκε να κάνει το δικό της σχόλιο για την εμφάνιση το Ακύλα, με εκείνη να εκφράζει την αγάπη της για τον τραγουδιστή: «Τον αγαπώ τον Ακύλα. Θέλω φανατικά να κερδίσει. Νομίζω ότι είναι ένας τεράστιος manifester».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα