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«Οι άνεμοι ήταν σαν τυφώνας, αυτό το δράμα το έζησα πρώτη φορά»: Η μαρτυρία ψαρά για την εκκένωση πολιτών με καΐκι στο Ρέθυμνο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ρέθυμνο Διάσωση Ψαράς

«Οι άνεμοι ήταν σαν τυφώνας, αυτό το δράμα το έζησα πρώτη φορά»: Η μαρτυρία ψαρά για την εκκένωση πολιτών με καΐκι στο Ρέθυμνο, δείτε βίντεο

Είχαν αρπάξει φωτιά οι καλαμωτές στα καταλύματα και έπεφταν στο καΐκι σπίθες, περιγράφει ο Νίκος Ματθαιάκης

«Οι άνεμοι ήταν σαν τυφώνας, αυτό το δράμα το έζησα πρώτη φορά»: Η μαρτυρία ψαρά για την εκκένωση πολιτών με καΐκι στο Ρέθυμνο, δείτε βίντεο
55 ΣΧΟΛΙΑ
Τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια εκκένωσης δια θαλάσσης στον Άγιο Παύλο ενώ μαινόταν η φωτιά στο Ρέθυμνο, περιέγραψε ο ψαράς Νίκος Ματθαιάκης από την Αγία Γαλήνη.

Με τη θάλασσα να λυσσομανά και τη φωτιά να έχει φτάσει μέχρι την ακτογραμμή, o κ. Ματθαιάκης ανέφερε πως «κάναμε και εμείς το καθήκον μας. Κλήθηκα από το Λιμεναρχείο κατά τις 4 το μεσημέρι να είμαι stand by. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγα με το αλιευτικό μου εκεί πέρα, τον "Άγιο Σπυρίδωνα"».

«Ήταν αποπνικτικά από θέμα φωτιάς και καπνού αλλά και οι άνεμοι ήταν τυφώνας. Φανταστείτε ότι κατέγραψαν μέχρι 160 χιλιόμετρα ριπή αέρα», περιγράφει μιλώντας στο cretalive.gr. «Στη γωνία του Αγίου Παύλου είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Από πάνω καιγόταν η ταβέρνα και τα καταλύματα. Έσκασαν και κάποιες φιάλες. Ακούγαμε τα "μπαμ". Πλησίασα με το καϊκάκι. Είμαι κατεχάρης της περιοχής. Προσέγγισα με μεγάλη δυσκολία. Καθόλου εύκολο», λέει.

Δείτε βίντεο με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα:

Πύρινη λαίλαπα στο νότιο Ρέθυμνο: Δραματική επιχείρηση διάσωσης

«Κάνω τον ψαρά από τότε που γεννήθηκα... Και ο πατέρας μου ψαράς. Έχουμε ζήσει φωτιές αλλά αυτό το δράμα, να είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην παραλία, το έζησα πρώτη φορά. Και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Είναι ψυχοπλακωτικό να βλέπεις τον άλλον να αγωνιά να σωθεί, να καίγεται η περιουσία του, οι φιάλες να "σκάνε". Είχαν αρπάξει φωτιά οι καλαμωτές στα καταλύματα και έπεφταν στο καΐκι σπίθες. Τις σβήσαμε με τη μάνικα. Μπορούσαμε να πάθουμε ζημιά και εμείς, να πάρουμε φωτιά», λέει.

Το μικρό αλιευτικό δεν μπορούσε να μεταφέρει όλους τους εγκλωβισμένους. Ανάμεσά τους υπήρχαν ηλικιωμένοι που δυσκολεύονταν ακόμη και να ανέβουν στο σκάφος. Παρ' όλα αυτά, ο ψαράς έκανε διαδοχικά δρομολόγια, αψηφώντας τον κίνδυνο: «Ήταν κάπου 30 άτομα εκεί μαζεμένοι. Ήταν και κάποιοι ηλικιωμένοι. Δεν μπορούσαν εύκολα να ανέβουν στο καΐκι. Η κακοκαιρία ήταν φοβερή. Τρεις φορές πήρα ανθρώπους γιατί το καΐκι μου είναι μικρό».

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε χάρη στη συνεργασία όλων. Οι εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν αρχικά με τον «Άγιο Σπυρίδωνα», στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στα σκάφη του Λιμενικού και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
55 ΣΧΟΛΙΑ

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