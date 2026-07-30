«Οι άνεμοι ήταν σαν τυφώνας, αυτό το δράμα το έζησα πρώτη φορά»: Η μαρτυρία ψαρά για την εκκένωση πολιτών με καΐκι στο Ρέθυμνο, δείτε βίντεο