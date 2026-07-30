Ο Τζάστιν Τριντό άπλωνε αντηλιακό στο στήθος της Κέιτι Πέρι σε βόλτα με σκάφος στη Νότια Γαλλία, δείτε φωτογραφίες
Ο Τζάστιν Τριντό άπλωνε αντηλιακό στο στήθος της Κέιτι Πέρι σε βόλτα με σκάφος στη Νότια Γαλλία, δείτε φωτογραφίες
Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά και η τραγουδίστρια εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές
Σε τρυφερές στιγμές εθεάθησαν ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι κατά τη διάρκεια βόλτας που έκαναν με σκάφος στη Νότια Γαλλία, με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να απλώνει αντηλιακό πάνω στο στήθος της τραγουδίστριας.
Το ζευγάρι, που είναι σε σχέση από το περασμένο καλοκαίρι, ξέκλεψε λίγο χρόνο, εν μέσω της περιοδείας της Κέιτι Πέρι, για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα.
Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τη βόλτα τους, ο Τριντό φαίνεται να απλώνει αντηλιακό στους ώμους και στο μπούστο της τραγουδίστριας, βάζοντας το χέρι του μέσα στο τιραντέ φόρεμα που είχε επιλέξει, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα έδειχναν να απολαμβάνουν τα τοπία και να βγάζουν selfies οι δυο τους.
Το ζευγάρι, που είναι σε σχέση από το περασμένο καλοκαίρι, ξέκλεψε λίγο χρόνο, εν μέσω της περιοδείας της Κέιτι Πέρι, για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα.
Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τη βόλτα τους, ο Τριντό φαίνεται να απλώνει αντηλιακό στους ώμους και στο μπούστο της τραγουδίστριας, βάζοντας το χέρι του μέσα στο τιραντέ φόρεμα που είχε επιλέξει, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα έδειχναν να απολαμβάνουν τα τοπία και να βγάζουν selfies οι δυο τους.
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