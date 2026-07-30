Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ θα πληρώσει 1 εκατ. λίρες σε δυο φίλες της αφού έχασε τη δίκη για την πώληση των προσωπικών της αντικειμένων
GALA
Έιμι Γουάινχαουζ Αποζημίωση Πατέρας Φίλες

Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ θα πληρώσει 1 εκατ. λίρες σε δυο φίλες της αφού έχασε τη δίκη για την πώληση των προσωπικών της αντικειμένων

Ο Μιτς Γουάινχαουζ τις κατηγόρησε ψευδώς ότι πούλησαν τα ρούχα της σε δημοπρασία - Η δικαστής δήλωσε ότι οι αβάσιμες κατηγορίες του έβλαψαν τη φήμη τους, την οικονομική ασφάλειά τους και την υγεία τους

Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ θα πληρώσει 1 εκατ. λίρες σε δυο φίλες της αφού έχασε τη δίκη για την πώληση των προσωπικών της αντικειμένων
Από βρετανικό δικαστήριο καταδικάστηκε ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ να καταβάλει περίπου 950.000 στερλίνες (περίπου 1,1 εκατ. ευρώ) σε δύο φίλες της κόρης του, αφού έχασε τη δίκη που είχε κινήσει σε βάρος τους, κατηγορώντας τες για την πώληση ρούχων της θανούσης τραγουδίστριας.

Ο Μιτς Γουάινχαουζ είχε στραφεί εναντίον της Ναόμι Πάρι, πρώην στυλίστριας της σταρ και της Κατριόνα Γκουρλέι, μιας φίλης της κόρης του, υποστηρίζοντας ότι από τον Νοέμβριο του 2021 μέχρι τον Μάιο του 2023 πούλησαν σε δημοπρασία, χωρίς να έχουν το δικαίωμα και εν αγνοία του ιδίου, περίπου 150 ρούχα και αξεσουάρ της Έιμι Γουάινχαουζ.


Η τραγουδίστρια πέθανε στις 23 Ιουλίου 2011, σε ηλικία 27 ετών, από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Στα αντικείμενα περιλαμβάνονταν τσάντες, παπούτσια μπαλαρίνες, ένα φόρεμα που φορούσε η Γουάινχαουζ στην τελευταία περιοδεία της, τον Ιούνιο του 2011, σκουλαρίκια και άλλα κοσμήματα. Πουλήθηκαν έναντι 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 1,2 εκατ. ευρώ).

Η δικαστής Σάρα Κλαρκ δικαίωσε τις δύο γυναίκες, αποφαινόμενη ότι δεν έκρυψαν την πώληση και ότι ο Μιτς Γουάινχαουζ ήταν «ενήμερος» για τη δημοπρασία. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, τον κατηγόρησε ότι «επέλεξε να ξεκινήσει μια αβάσιμη δικαστική διαδικασία (…) με μανία και χωρίς να υποχωρήσει μέχρι τέλους». Η Κλαρκ τον διέταξε να καταβάλει 569.000 λίρες στην Πάρι και 394.000 στην Γκούρλεϊ, μέσα σε δύο εβδομάδες. Οι «σοβαρές και αβάσιμες κατηγορίες» σε βάρος τους «έβλαψαν σημαντικά τη φήμη τους, τις προοπτικές καριέρας, την οικονομική ασφάλειά τους και την υγεία τους», εξήγησε.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης