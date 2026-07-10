Οι σέξι λήψεις της Ιρίνα Σάικ στις διακοπές της: «Καλοκαίρι χωρίς να κάνουμε τίποτα»
Οι σέξι λήψεις της Ιρίνα Σάικ στις διακοπές της: «Καλοκαίρι χωρίς να κάνουμε τίποτα»
Το μοντέλο δεν αποκάλυψε τον προορισμό του, αλλά μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους θαυμαστές του
Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ιρίνα Σάικ. Αν και το διάσημο μοντέλο δεν αποκάλυψε ποιον προορισμό επέλεξε, μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα με τους θαυμαστές της.
Στο φωτογραφικό της άλμπουμ στο Instagram ξεχωρίζουν οι σέξι λήψεις. Η Σάικ πόζαρε με μαγιό με την ίδια να αναλαμβάνει και τον ρόλο της φωτογράφου, χρησιμοποιώντας το κινητό της. Σε μία άλλη εικόνα, απαθανατίζεται μέσα στην μπανιέρα, καλυμμένη με ροδοπέταλα. «Καλοκαίρι χωρίς να κάνουμε τίποτα, μόνο βόλτες με ποδήλατα, περίπου», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε το υλικό που ανέβασε.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Στο φωτογραφικό της άλμπουμ στο Instagram ξεχωρίζουν οι σέξι λήψεις. Η Σάικ πόζαρε με μαγιό με την ίδια να αναλαμβάνει και τον ρόλο της φωτογράφου, χρησιμοποιώντας το κινητό της. Σε μία άλλη εικόνα, απαθανατίζεται μέσα στην μπανιέρα, καλυμμένη με ροδοπέταλα. «Καλοκαίρι χωρίς να κάνουμε τίποτα, μόνο βόλτες με ποδήλατα, περίπου», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε το υλικό που ανέβασε.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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