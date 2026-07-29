Η Καίτη Γαρμπή στηρίζει τον Μανώλη Μητσιά για την απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι: Είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι