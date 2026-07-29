Ο Κούλλης Νικολάου έκλεισε τα 56, η φωτογραφία με την τούρτα γενεθλίων του μέσα σε πισίνα
GALA
Κούλλης Νικολάου Γενέθλια

Ο Κούλλης Νικολάου έκλεισε τα 56, η φωτογραφία με την τούρτα γενεθλίων του μέσα σε πισίνα

Ευγνώμων για όλα, έγραψε ο ηθοποιός

Ο Κούλλης Νικολάου έκλεισε τα 56, η φωτογραφία με την τούρτα γενεθλίων του μέσα σε πισίνα
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τα 56 έκλεισε ο Κούλλης Νικολάου και το γιόρτασε μέσα σε πισίνα, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε.

Ο ηθοποιός, τα ξημερώματα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο ποζάρει χαμογελαστός μέσα στο νερό και κρατά στα χέρια του μία σοκολατένια τούρτα με τα κεράκια αναμμένα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Κούλλης Νικολάου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όλα όσα έχει στη ζωή του: «56! Ευγνώμων για όλα!», έγραψε.

Δείτε τη φωτογραφία

Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης