Ο Κούλλης Νικολάου έκλεισε τα 56, η φωτογραφία με την τούρτα γενεθλίων του μέσα σε πισίνα
Ο Κούλλης Νικολάου έκλεισε τα 56, η φωτογραφία με την τούρτα γενεθλίων του μέσα σε πισίνα
Ευγνώμων για όλα, έγραψε ο ηθοποιός
Τα 56 έκλεισε ο Κούλλης Νικολάου και το γιόρτασε μέσα σε πισίνα, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε.
Ο ηθοποιός, τα ξημερώματα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο ποζάρει χαμογελαστός μέσα στο νερό και κρατά στα χέρια του μία σοκολατένια τούρτα με τα κεράκια αναμμένα.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Κούλλης Νικολάου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όλα όσα έχει στη ζωή του: «56! Ευγνώμων για όλα!», έγραψε.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο ηθοποιός, τα ξημερώματα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο ποζάρει χαμογελαστός μέσα στο νερό και κρατά στα χέρια του μία σοκολατένια τούρτα με τα κεράκια αναμμένα.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Κούλλης Νικολάου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όλα όσα έχει στη ζωή του: «56! Ευγνώμων για όλα!», έγραψε.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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