Διονύσης Σχοινάς: Είδα τη Γαρμπή στη Eurovision και είπα τι θράσος να βγει έτσι - Στην αρχή δεν μου άρεσε ούτε όπως τραγουδούσε, ούτε όπως ντυνόταν

«Άχου και δεν με νοιάζει αν ο γάμος μου με πήγε πίσω επαγγελματικά, ήταν επιλογή μου να κάτσω στο σπίτι και να μεγαλώσω το παιδί μου» είπε ο Διονύσης Σχοινάς που περιέγραψε πώς πήγε να πνιγεί με τον πατέρα του