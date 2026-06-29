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Διονύσης Σχοινάς: Είδα τη Γαρμπή στη Eurovision και είπα τι θράσος να βγει έτσι - Στην αρχή δεν μου άρεσε ούτε όπως τραγουδούσε, ούτε όπως ντυνόταν
Διονύσης Σχοινάς: Είδα τη Γαρμπή στη Eurovision και είπα τι θράσος να βγει έτσι - Στην αρχή δεν μου άρεσε ούτε όπως τραγουδούσε, ούτε όπως ντυνόταν
«Άχου και δεν με νοιάζει αν ο γάμος μου με πήγε πίσω επαγγελματικά, ήταν επιλογή μου να κάτσω στο σπίτι και να μεγαλώσω το παιδί μου» είπε ο Διονύσης Σχοινάς που περιέγραψε πώς πήγε να πνιγεί με τον πατέρα του
Για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε για πρώτη φορά την Καίτη Γαρμπή, την περιπέτεια με τον πατέρα του όταν πήγαν να πνιγούν σε ψάρεμα αλλά και τον γιο του και το bullying που δέχθηκε, μίλησε ο Διονύσης Σχοινάς το βράδυ της Κυριακής.
Περιγράφοντας στον ΑΝΤ1 και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου πώς πλησίασε την Καίτη Γαρμπή, ο Διονύσης Σχοινάς είπε ότι «ήταν της Αγίας Αικατερίνης και της πήγα ένα δώρο. Ρώτησε ποιος το έκανε και της είπαν ο μικρός ο τραγουδιστής, εγώ είχα βάλει μια καρδιά ξύλινη σε μια άλλη καρδιά. Με φώναξε, με ρώτησε τι κάνω και της λέω "το βράδυ μετά τη δουλειά όταν δεν κοιμάσαι θες να σου δώσω το τηλέφωνο να μιλήσουμε; Εγώ στο λέω γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί σου". Με κοίταξε, με ρώτησε πόσων χρονών ήμουν και μου είπε "είσαι μικρός". Εγώ της έδωσα το χαρτάκι με το τηλέφωνό μου και εκείνη με ρώτησε "το είχες έτομο στο χέρι σου το τηλέφωνό σου;" και της είπα "όχι, το είχα για να μην ψάχνω πώς να το γράψω". Τελικά πήρε στις 5 το πρωί και το κλείσαμε στις 2 το μεσημέρι».
Όπως αποκάλυψε, πάντως, την πρώτη φορά που είδε την Καίτη Γαρμπή «ούτε πώς τραγούδαγε μου άρεσε, ούτε πως ήταν ντυμένη». «Μετά την είδα στη Eurovision και είπα "κοίτα θράσος που έχει να βγαίνει σε τόσο κόσμο με αυτό το φόρεμα» πρόσθεσε ο τραγουδιστής.
Ωστόσο όλα άλλαξαν όταν συνεργάστηκαν στο Ποσειδώνιο με τον Λάμπη Λιβιεράτο: «Τον ρώτησα "αυτή είναι η Γαρμπή;" και αφού μου είπε "ναι" του απάντησα "την παντρεύτηκα"», αν και τους πρώτους δύο μήνες στο νυχτερινό κέντρο «ήμουν αόρατος για εκείνη».
Ο τραγουδιστής απάντησε, επίσης, «άχου και δεν με νοιάζει αν ο γάμος μου με πήγε πίσω επαγγελματικά, Ήταν επιλογή μου να κάτσω στο σπίτι και να μεγαλώσω το παιδί μου. Ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Τι να μετανιώσω, που παντρεύτηκα τη Γαρμπή και μου έκανε αυτό το παιδί;. Και μετά ο Θεός μου τα ξαναδίνει με τον Κώστα Λαϊνά και το 4711 και κάνω δεύτερη καριέρα».
«Ήμουν πολύ τυχερός μου που μου έκατσε αυτή η γυναίκα, αυτός ο γιος, αυτοί οι γονείς. Ο γιος μου είναι ο μικρός μου αδερφός, είναι ο κολλητός μου και μετά είναι οι άλλοι» πρόσθεσε για τον γιο του, Δημήτρη.
Όπως είπε για τον Δημήτρη Σχοινά, «δεν περάσαμε καμία τρελή εφηβεία, ήταν όλα λογικά, ήμασταν από πάνω του με τις ελευθερίες που έπρεπε. Ήμουν κοντά του σε στιγμές που δεν το ήξερε για να φτιάξω το τετράδιο που ήθελα για τον Δημήτρη. Έφαγε bullying επειδή φόραγε γυαλιά επειδή είχε μυωπία και όχι γιατί είχε γνωστούς γονείς. Τότε του είπα βάλτους στη θέση τους, χτύπα τους με το στόμα, δεν υπάρχει πιο ισχυρή γροθιά από τις σωστές λέξεις».
Ο Διονύσης Σχοινάς εξομολογήθηκε πως «ήξερα ότι θα γίνω μουσικός και τραγουδιστής» περιγράφοντας ότι «η πρώτη φορά που με έγραψαν οι εφημερίδες ήταν σε ναυάγιο που είχα με τον πατέρα μου». «Στην τρύπα του Καραμανλή είναι το Γαϊδουρονήσι. Ήμασταν 1,5 ώρα ανοιχτά, με ένα βαρκάκι τέσσερα άτομα. Ήρθε το λιμενικό μας είπε φύγετε ότι έρχεται καιρός αλλά εμείς είχαμε βρει τις γόπες. Ήρθαν, όμως, τα κύματα, έγινε στρόβιλος και μας ρούφηξε κάτω και από θαύμα κρατηθήκαμε από κάτι ξύλα που βγήκαν στην επιφάνεια».
Περιγράφοντας στον ΑΝΤ1 και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου πώς πλησίασε την Καίτη Γαρμπή, ο Διονύσης Σχοινάς είπε ότι «ήταν της Αγίας Αικατερίνης και της πήγα ένα δώρο. Ρώτησε ποιος το έκανε και της είπαν ο μικρός ο τραγουδιστής, εγώ είχα βάλει μια καρδιά ξύλινη σε μια άλλη καρδιά. Με φώναξε, με ρώτησε τι κάνω και της λέω "το βράδυ μετά τη δουλειά όταν δεν κοιμάσαι θες να σου δώσω το τηλέφωνο να μιλήσουμε; Εγώ στο λέω γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί σου". Με κοίταξε, με ρώτησε πόσων χρονών ήμουν και μου είπε "είσαι μικρός". Εγώ της έδωσα το χαρτάκι με το τηλέφωνό μου και εκείνη με ρώτησε "το είχες έτομο στο χέρι σου το τηλέφωνό σου;" και της είπα "όχι, το είχα για να μην ψάχνω πώς να το γράψω". Τελικά πήρε στις 5 το πρωί και το κλείσαμε στις 2 το μεσημέρι».
Όπως αποκάλυψε, πάντως, την πρώτη φορά που είδε την Καίτη Γαρμπή «ούτε πώς τραγούδαγε μου άρεσε, ούτε πως ήταν ντυμένη». «Μετά την είδα στη Eurovision και είπα "κοίτα θράσος που έχει να βγαίνει σε τόσο κόσμο με αυτό το φόρεμα» πρόσθεσε ο τραγουδιστής.
Ωστόσο όλα άλλαξαν όταν συνεργάστηκαν στο Ποσειδώνιο με τον Λάμπη Λιβιεράτο: «Τον ρώτησα "αυτή είναι η Γαρμπή;" και αφού μου είπε "ναι" του απάντησα "την παντρεύτηκα"», αν και τους πρώτους δύο μήνες στο νυχτερινό κέντρο «ήμουν αόρατος για εκείνη».
Ο τραγουδιστής απάντησε, επίσης, «άχου και δεν με νοιάζει αν ο γάμος μου με πήγε πίσω επαγγελματικά, Ήταν επιλογή μου να κάτσω στο σπίτι και να μεγαλώσω το παιδί μου. Ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Τι να μετανιώσω, που παντρεύτηκα τη Γαρμπή και μου έκανε αυτό το παιδί;. Και μετά ο Θεός μου τα ξαναδίνει με τον Κώστα Λαϊνά και το 4711 και κάνω δεύτερη καριέρα».
«Ήμουν πολύ τυχερός μου που μου έκατσε αυτή η γυναίκα, αυτός ο γιος, αυτοί οι γονείς. Ο γιος μου είναι ο μικρός μου αδερφός, είναι ο κολλητός μου και μετά είναι οι άλλοι» πρόσθεσε για τον γιο του, Δημήτρη.
Όπως είπε για τον Δημήτρη Σχοινά, «δεν περάσαμε καμία τρελή εφηβεία, ήταν όλα λογικά, ήμασταν από πάνω του με τις ελευθερίες που έπρεπε. Ήμουν κοντά του σε στιγμές που δεν το ήξερε για να φτιάξω το τετράδιο που ήθελα για τον Δημήτρη. Έφαγε bullying επειδή φόραγε γυαλιά επειδή είχε μυωπία και όχι γιατί είχε γνωστούς γονείς. Τότε του είπα βάλτους στη θέση τους, χτύπα τους με το στόμα, δεν υπάρχει πιο ισχυρή γροθιά από τις σωστές λέξεις».
Ο Διονύσης Σχοινάς εξομολογήθηκε πως «ήξερα ότι θα γίνω μουσικός και τραγουδιστής» περιγράφοντας ότι «η πρώτη φορά που με έγραψαν οι εφημερίδες ήταν σε ναυάγιο που είχα με τον πατέρα μου». «Στην τρύπα του Καραμανλή είναι το Γαϊδουρονήσι. Ήμασταν 1,5 ώρα ανοιχτά, με ένα βαρκάκι τέσσερα άτομα. Ήρθε το λιμενικό μας είπε φύγετε ότι έρχεται καιρός αλλά εμείς είχαμε βρει τις γόπες. Ήρθαν, όμως, τα κύματα, έγινε στρόβιλος και μας ρούφηξε κάτω και από θαύμα κρατηθήκαμε από κάτι ξύλα που βγήκαν στην επιφάνεια».
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