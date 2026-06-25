Κωνσταντίνος Βασάλος: Οι απιστίες μου προέρχονται από κάποια ανασφάλεια, έχω απιστήσει για μια εφηβεία που δεν έζησα ποτέ
Κωνσταντίνος Βασάλος: Οι απιστίες μου προέρχονται από κάποια ανασφάλεια, έχω απιστήσει για μια εφηβεία που δεν έζησα ποτέ
Ο πρώην παίκτης του Survivor αποκάλυψε επίσης ότι σύντροφός του τον είχε απατήσει
Σε μια προσωπική εξομολόγηση για την απιστία προχώρησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, αποκαλύπτοντας ότι έχει απατήσει και έχει απατηθεί. Ο πρώην παίκτης του Survivor, όπως είπε, αν και ενοχλήθηκε με την κίνηση συντρόφου του, τη συγχώρεσε. Όσον αφορά στον λόγο που εκείνος οδηγείται στο να απιστήσει, ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξήγησε ότι ωθείται από ανασφάλεια και μία ανάγκη επιβεβαίωσης.
«Υπήρξε μια κοπέλα στο παρελθόν που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα με είχε πειράξει πολύ, αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία, οπότε θα ήταν εγωιστικό να μη συγχωρέσω και εγώ έναν άνθρωπο», εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή του στο vidcast της Μαρίας Σολωμού.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 27:20
Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Βασάλος σημείωσε ότι στη δική του περίπτωση οι απιστίες συνδέονταν με την ανάγκη του να επιβεβαιωθεί. Σε μια προσπάθεια να εξηγήσει γιατί υπήρξε άπιστος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε στερηθεί την ανεμελιά των εφηβικών του χρόνων λόγω του τρόπου ζωής του.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Οι απιστίες μου προέρχονται από κάποια ανασφάλεια. Για επιβεβαίωση δεν απατάνε η περισσότεροι; Έχω απιστήσει από ανασφάλεια, από ανάγκη επιβεβαίωσης. Έχω απιστήσει για μια εφηβεία που δεν έζησα ποτέ. Όταν έχεις μεγαλώσει να κάνεις διατροφή, προπόνηση, ύπνο, όταν έχω περάσει μία συγκεκριμένη επταετία-οκταετία με έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής και δεν έχω ''ζήσει'', δεν έχω βγει, δεν έχω φλερτάρει, κάποια στιγμή αυτό θα σκάσει και θα σκάσει. Δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου, αλλά προσπαθώ να τον δικαιολογήσω εν μέρει».
«Από την άλλη, δεν θέλω να είμαι ένας άνθρωπος που πληγώνει. Δεν θέλω να φεύγω από μια σχέση και μετά η κοπέλα να λέει “που έμπλεξα με αυτόν”», κατέληξε.
«Υπήρξε μια κοπέλα στο παρελθόν που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα με είχε πειράξει πολύ, αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία, οπότε θα ήταν εγωιστικό να μη συγχωρέσω και εγώ έναν άνθρωπο», εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή του στο vidcast της Μαρίας Σολωμού.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 27:20
Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Βασάλος σημείωσε ότι στη δική του περίπτωση οι απιστίες συνδέονταν με την ανάγκη του να επιβεβαιωθεί. Σε μια προσπάθεια να εξηγήσει γιατί υπήρξε άπιστος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε στερηθεί την ανεμελιά των εφηβικών του χρόνων λόγω του τρόπου ζωής του.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Οι απιστίες μου προέρχονται από κάποια ανασφάλεια. Για επιβεβαίωση δεν απατάνε η περισσότεροι; Έχω απιστήσει από ανασφάλεια, από ανάγκη επιβεβαίωσης. Έχω απιστήσει για μια εφηβεία που δεν έζησα ποτέ. Όταν έχεις μεγαλώσει να κάνεις διατροφή, προπόνηση, ύπνο, όταν έχω περάσει μία συγκεκριμένη επταετία-οκταετία με έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής και δεν έχω ''ζήσει'', δεν έχω βγει, δεν έχω φλερτάρει, κάποια στιγμή αυτό θα σκάσει και θα σκάσει. Δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου, αλλά προσπαθώ να τον δικαιολογήσω εν μέρει».
«Από την άλλη, δεν θέλω να είμαι ένας άνθρωπος που πληγώνει. Δεν θέλω να φεύγω από μια σχέση και μετά η κοπέλα να λέει “που έμπλεξα με αυτόν”», κατέληξε.
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