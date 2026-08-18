Πετρέλαιο: Τρίτη ημέρα ανόδου και υψηλό τριών εβδομάδων με φόντο το αδιέξοδο ΗΠΑ-Ιράν, πάνω από τα $91 το Brent

Στο επίκεντρο της αγοράς πετρελαίου παραμένει η κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και τον εφοδιασμό