Κλιμακώνεται η διπλωματική κόντρα μεταξύ Παρισιού και Τεχεράνης, απελαύνονται δύο Ιρανοί διπλωμάτες
Κλιμακώνεται η διπλωματική κόντρα μεταξύ Παρισιού και Τεχεράνης, απελαύνονται δύο Ιρανοί διπλωμάτες
Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Χ, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό
Η Γαλλία θα απελάσει δύο ιρανούς διπλωμάτες τις προσεχείς ημέρες, ανέφερε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα αφότου το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως δεν θα επιτρέψει σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε διπλωματική διαμάχη, να επιστρέψουν στο Ιράν.
Η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα αφότου το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως δεν θα επιτρέψει σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε διπλωματική διαμάχη, να επιστρέψουν στο Ιράν.
Τον προηγούμενο μήνα, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αναφέρει πως υπάλληλοι της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη είχαν τεθεί υπό κράτηση και εκφοβιστεί από μέλη των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.
Le peuple iranien, un grand peuple, est la principale victime de cette période d’extrême tension au Moyen-Orient, pris en étau entre la répression sanglante des manifestations de janvier 2026 et les bombardements.— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 18, 2026
C’est précisément parce que la France se tient aux côtés du…
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