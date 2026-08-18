Κλιμακώνεται η διπλωματική κόντρα μεταξύ Παρισιού και Τεχεράνης, απελαύνονται δύο Ιρανοί διπλωμάτες
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Ιράν Παρίσι Τεχεράνη Διπλωμάτες Ζαν Νοέλ Μπαρό

Κλιμακώνεται η διπλωματική κόντρα μεταξύ Παρισιού και Τεχεράνης, απελαύνονται δύο Ιρανοί διπλωμάτες

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Χ, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό

Κλιμακώνεται η διπλωματική κόντρα μεταξύ Παρισιού και Τεχεράνης, απελαύνονται δύο Ιρανοί διπλωμάτες
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Η Γαλλία θα απελάσει δύο ιρανούς διπλωμάτες τις προσεχείς ημέρες, ανέφερε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα αφότου το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως δεν θα επιτρέψει σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε διπλωματική διαμάχη, να επιστρέψουν στο Ιράν.

Τον προηγούμενο μήνα, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αναφέρει πως υπάλληλοι της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη είχαν τεθεί υπό κράτηση και εκφοβιστεί από μέλη των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.
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