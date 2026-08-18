Η Λιβερία συμφώνησε να δεχτεί έως και 1.200 μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ
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Η Λιβερία συμφώνησε να δεχτεί έως και 1.200 μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ

Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς συμφωνιών που έχει συνάψει η Ουάσινγκτον με κυβερνήσεις αφρικανικών χωρών

Η Λιβερία συμφώνησε να δεχτεί έως και 1.200 μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ
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Η κυβέρνηση της Λιβερίας ήλθε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ να δεχθεί έως και 1.200 μετανάστες που θα απελαθούν από τις ΗΠΑ τους επόμενους μήνες.

Οι πρώτοι 20 απελαθέντες αναμένονται την Πέμπτη.

Είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά συμφωνιών που έχει συνάψει η Ουάσινγκτον με κυβερνήσεις αφρικανικών χωρών, προκειμένου να απελάσει μετανάστες τους οποίους δεν μπορεί νομίμως να στείλει πίσω στις πατρίδες τους επειδή δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι σε περίπτωση επαναπατρισμού τους απειλείται η ζωή, η σωματική ακεραιότητα και η ελευθερία τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υπερασπιστεί τη νομιμότητα αυτών των συμφωνιών, ωστόσο οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν την έλλειψη διαφάνειας, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι απελαθέντες καταλήγουν τελικά στις χώρες προέλευσης.

Η λιβεριανή κυβέρνηση αναφέρει πως ορισμένοι εκ των απελαθέντων από τις ΗΠΑ «ενδέχεται να επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο στη Λιβερία».

Άλλες αφρικανικές χώρες που έχουν συνάψει ανάλογες συμφωνίες με τις ΗΠΑ είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Γκάνα και η Σιέρα Λεόνε.
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