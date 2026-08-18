Ο Σάμιουελ Τζάκσον και η σύζυγός του γιόρτασαν 46 χρόνια γάμου: Σε αγαπώ με όλο μου το είναι, έγραψε εκείνος

Ο Σάμιουελ Τζάκσον και η ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον παντρεύτηκαν το 1980. Δύο χρόνια αργότερα, το ζευγάρι απέκτησ

ε

το μοναδικό του παιδί, την κόρη του,

Ζόι.

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