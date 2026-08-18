Ο Σάμιουελ Τζάκσον και η σύζυγός του γιόρτασαν 46 χρόνια γάμου: Σε αγαπώ με όλο μου το είναι, έγραψε εκείνος
Ο Σάμιουελ Τζάκσον και η σύζυγός του γιόρτασαν 46 χρόνια γάμου: Σε αγαπώ με όλο μου το είναι, έγραψε εκείνος
Ο ηθοποιός και η γυναίκα του έκαναν ο καθένας από μία δημοσίευση στα social media για την ξεχωριστή μέρα
Σαράντα έξι χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν ο Σάμιουελ Τζάκσον και η σύζυγός του, ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον Τζάκσον, με τον καθένα να κάνει τη δική του ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα.
Ο Σάμιουελ Τζάκσον και η ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον παντρεύτηκαν το 1980. Δύο χρόνια αργότερα, το ζευγάρι απέκτησε το μοναδικό του παιδί, την κόρη του, Ζόι.
Ο 77χρονος ηθοποιός «ξέθαψε» μία φωτογραφία από τον γάμο τους, στην οποία στέκονται χαμογελαστοί δίπλα στη γαμήλια τούρτα. «Χρόνια πολλά για την 46η επέτειό μας στη μία και μοναδική κυρία ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον Τζάκσον. Σε αγαπώ με όλο μου το είναι», έγραψε ο Τζάκσον στον λογαριασμό του στο Instagram, στέλοντας τις ευχές του στη γυναίκα του.
Η ανάρτηση του Σάμιουελ Τζάκσον
Στη δική της ανάρτηση για την επέτειό τους, η ΛαΤάνια μοιράστηκε μια σειρά από αυθόρμητες φωτογραφίες με τον σύζυγό της. Σε μία από αυτές, ο ηθοποιός του κάνει μια αστεία γκριμάτσα την ώρα που η σύζυγός του τον ταΐζει μια μπουκιά τούρτα. Σε άλλη, ποζάρει μαζί με τη ΛαΤάνια με φόντο τη θάλασσα.
«Σαράντα έξι χρόνια που αγαπώ τον Σάμιουελ. Ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα που μας ευλόγησε, χαρίζοντάς μας ο ένας τον άλλον. Το θεμέλιό μου, ο βράχος μου, ο παντοτινός μου σύντροφος. Χρόνια πολλά για την επέτειό μας, αγάπη μου! Και στα επόμενα 46!», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπα.
Η δημοσίευση της συζύγου του
Σε συνέντευξή της στο PEOPLE το 2022, η Ρίτσαρντσον είχε αποκαλύψει ότι εκείνη και ο ηθοποιός είχαν «δώσει μια υπόσχεση να μείνουν μαζί» ό,τι κι αν συνέβαινε. «Από την αρχή λέγαμε πάντα ότι το πιο επαναστατικό πράγμα που μπορούσαν να κάνουν οι μαύροι άνθρωποι ήταν να μείνουν μαζί και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μέσα σε μια οικογένεια με πατέρα και μητέρα, επειδή όλοι θέλουν να προσποιούνται ότι αυτή δεν είναι η πραγματικότητα της αφροαμερικανικής οικογένειας. Ότι τα παιδιά μεγαλώνουν μόνο από γυναίκες, κάτι που ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια. Για να αλλάξουμε αυτή την αφήγηση, αποφασίσαμε να πούμε: “Θα μείνουμε μαζί ό,τι κι αν συμβεί. Θα βρούμε τον τρόπο”», είχε πει χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Σάμιουελ Τζάκσον και η ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον παντρεύτηκαν το 1980. Δύο χρόνια αργότερα, το ζευγάρι απέκτησε το μοναδικό του παιδί, την κόρη του, Ζόι.
Ο 77χρονος ηθοποιός «ξέθαψε» μία φωτογραφία από τον γάμο τους, στην οποία στέκονται χαμογελαστοί δίπλα στη γαμήλια τούρτα. «Χρόνια πολλά για την 46η επέτειό μας στη μία και μοναδική κυρία ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον Τζάκσον. Σε αγαπώ με όλο μου το είναι», έγραψε ο Τζάκσον στον λογαριασμό του στο Instagram, στέλοντας τις ευχές του στη γυναίκα του.
Η ανάρτηση του Σάμιουελ Τζάκσον
Στη δική της ανάρτηση για την επέτειό τους, η ΛαΤάνια μοιράστηκε μια σειρά από αυθόρμητες φωτογραφίες με τον σύζυγό της. Σε μία από αυτές, ο ηθοποιός του κάνει μια αστεία γκριμάτσα την ώρα που η σύζυγός του τον ταΐζει μια μπουκιά τούρτα. Σε άλλη, ποζάρει μαζί με τη ΛαΤάνια με φόντο τη θάλασσα.
«Σαράντα έξι χρόνια που αγαπώ τον Σάμιουελ. Ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα που μας ευλόγησε, χαρίζοντάς μας ο ένας τον άλλον. Το θεμέλιό μου, ο βράχος μου, ο παντοτινός μου σύντροφος. Χρόνια πολλά για την επέτειό μας, αγάπη μου! Και στα επόμενα 46!», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπα.
Η δημοσίευση της συζύγου του
Σε συνέντευξή της στο PEOPLE το 2022, η Ρίτσαρντσον είχε αποκαλύψει ότι εκείνη και ο ηθοποιός είχαν «δώσει μια υπόσχεση να μείνουν μαζί» ό,τι κι αν συνέβαινε. «Από την αρχή λέγαμε πάντα ότι το πιο επαναστατικό πράγμα που μπορούσαν να κάνουν οι μαύροι άνθρωποι ήταν να μείνουν μαζί και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μέσα σε μια οικογένεια με πατέρα και μητέρα, επειδή όλοι θέλουν να προσποιούνται ότι αυτή δεν είναι η πραγματικότητα της αφροαμερικανικής οικογένειας. Ότι τα παιδιά μεγαλώνουν μόνο από γυναίκες, κάτι που ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια. Για να αλλάξουμε αυτή την αφήγηση, αποφασίσαμε να πούμε: “Θα μείνουμε μαζί ό,τι κι αν συμβεί. Θα βρούμε τον τρόπο”», είχε πει χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία: Shutterstock
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