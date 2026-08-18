SUPERBET Κύπελλο Ελλάδας: Οι 10 ομάδες της League Phase και τα 6 εισιτήρια που απομένουν
SUPERBET Κύπελλο Ελλάδας: Οι 10 ομάδες της League Phase και τα 6 εισιτήρια που απομένουν
Ατρόμητος και Λεβαδειακός πήραν άλλα δύο εισιτήρια για τη League Phase και έως την Δευτέρα (24/8) θα ολοκληρωθεί το παζλ
Ο Λεβαδειακός απέκλεισε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ατρόμητος με 3-1 τον Πύργο και έτσι οι Βοιωτοί και οι Περιστεριώτες εξασφάλισαν την Τρίτη (18/8) θέσεις στη League Phase του SUPERBET Κύπελλο Ελλάδας.
Πλέον οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη League Phase είναι 10: ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΛ Novibet, Άρης, Βόλος, Λεβαδειακός, Ατρόμητος.
Απομένουν άλλα 6 εισιτήρια τα οποία θα προκύψουν από τα παρακάτω νοκ άουτ παιχνίδια.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης φάσης
Τετάρτη 19 Αυγούστου
17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος - Κηφισιά
17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς
17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)
19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός
Δευτέρα 24 Αυγούστου
17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό
Πλέον οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη League Phase είναι 10: ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΛ Novibet, Άρης, Βόλος, Λεβαδειακός, Ατρόμητος.
Απομένουν άλλα 6 εισιτήρια τα οποία θα προκύψουν από τα παρακάτω νοκ άουτ παιχνίδια.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης φάσης
Τετάρτη 19 Αυγούστου
17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος - Κηφισιά
17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς
17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)
19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός
Δευτέρα 24 Αυγούστου
17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό
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