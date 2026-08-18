SUPERBET Κύπελλο Ελλάδας: Οι 10 ομάδες της League Phase και τα 6 εισιτήρια που απομένουν
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Κύπελλο ποδοσφαίρου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ Λεβαδειακός Ατρόμητος

SUPERBET Κύπελλο Ελλάδας: Οι 10 ομάδες της League Phase και τα 6 εισιτήρια που απομένουν

Ατρόμητος και Λεβαδειακός πήραν άλλα δύο εισιτήρια για τη League Phase και έως την Δευτέρα (24/8) θα ολοκληρωθεί το παζλ

SUPERBET Κύπελλο Ελλάδας: Οι 10 ομάδες της League Phase και τα 6 εισιτήρια που απομένουν
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Ο Λεβαδειακός απέκλεισε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ατρόμητος με 3-1 τον Πύργο και έτσι οι Βοιωτοί και οι Περιστεριώτες εξασφάλισαν την Τρίτη (18/8) θέσεις στη League Phase του SUPERBET Κύπελλο Ελλάδας

Πλέον οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη League Phase είναι 10:  ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΛ Novibet, Άρης, Βόλος, Λεβαδειακός, Ατρόμητος. 

Απομένουν άλλα 6 εισιτήρια τα οποία θα προκύψουν από τα παρακάτω νοκ άουτ παιχνίδια. 


Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης φάσης


Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος - Κηφισιά

17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)

19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός


Δευτέρα 24 Αυγούστου

Κλείσιμο
17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό
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