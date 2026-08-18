Νέες απώλειες στη Wall Street – Σφυροκόπημα στα μικροτσίπ με φόντο χρέος, επιτόκια και Ορμούζ

Συντηρούνται οι πιέσεις στη Wall Street, με τις αποδόσεις των ομολόγων να παραμένουν στα ύψη - Πετρέλαιο, πληθωρισμός και ο δανεισμός για επενδύσεις AI εντείνουν την ανησυχία των επενδυτών - Κρίσιμα τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed, την Τετάρτη