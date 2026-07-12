Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Οι πανηγυρισμοί στις κερκίδες με τα παιδιά τους για την πρόκριση της Αγγλίας
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Οι πανηγυρισμοί στις κερκίδες με τα παιδιά τους για την πρόκριση της Αγγλίας
Ο πρώην ποδοσφαιριστής και η σχεδιάστρια μόδας εξέφρασαν την περηφάνια τους με αναρτήσεις στα social media
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ τράβηξαν τα βλέμματα στον αγώνα ανάμεσα σε Αγγλία και Νορβηγία. Το ζευγάρι βρέθηκε στις εξέδρες μαζί με τρία από τέσσερα παιδιά του για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση.
Ο αγώνας διεξήχθη στο Μαϊάμι, όπου ο πρώην άσσος του ποδοσφαίρου δραστηριοποιείται ως συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι. Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τι στιγμή που ο πρώην άσσος του ποδοσφαίρου και η σχεδιάστρια μόδας τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, λίγο πριν την έναρξη.
Δείτε βίντεο
Μετά την πρόκριση της χώρας του στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εξέφρασε μέσα από το Instagram την περηφάνια του. Αφού δημοσίευσε μία φωτογραφία με τον ίδιο και την οικογένειά του να πανηγυρίζουν στις κερκίδες, έγραψε στην ανάρτησή του: «Τι μοναδική στιγμή στο Μαϊάμι! Είμαι τόσο περήφανος για την ομάδα που απόψε προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ το γεγονός ότι το γιόρτασα μαζί με την οικογένειά μου το έκανε ακόμη πιο ξεχωριστό. Ευχαριστώ, Αγγλία, που χαρίζεις στη χώρα μας τέτοιες στιγμές».
Η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ
Σε μία δημοσίευση προχώρησε και η Βικτόρια Μπέκαμ. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε την ίδια φωτογραφία με εκείνη που ανάρτησε ο σύζυγός της, την οποία συνόδευσε με εξής λόγια: «Μια ξεχωριστή στιγμή απόψε στο Μαϊάμι, μαζί με την οικογένειά μου και για τη χώρα μας».
Δείτε την ανάρτηση της Βικτόρια Μπέκαμ
Ο αγώνας διεξήχθη στο Μαϊάμι, όπου ο πρώην άσσος του ποδοσφαίρου δραστηριοποιείται ως συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι. Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τι στιγμή που ο πρώην άσσος του ποδοσφαίρου και η σχεδιάστρια μόδας τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, λίγο πριν την έναρξη.
Δείτε βίντεο
Μετά την πρόκριση της χώρας του στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εξέφρασε μέσα από το Instagram την περηφάνια του. Αφού δημοσίευσε μία φωτογραφία με τον ίδιο και την οικογένειά του να πανηγυρίζουν στις κερκίδες, έγραψε στην ανάρτησή του: «Τι μοναδική στιγμή στο Μαϊάμι! Είμαι τόσο περήφανος για την ομάδα που απόψε προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ το γεγονός ότι το γιόρτασα μαζί με την οικογένειά μου το έκανε ακόμη πιο ξεχωριστό. Ευχαριστώ, Αγγλία, που χαρίζεις στη χώρα μας τέτοιες στιγμές».
Η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ
Σε μία δημοσίευση προχώρησε και η Βικτόρια Μπέκαμ. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε την ίδια φωτογραφία με εκείνη που ανάρτησε ο σύζυγός της, την οποία συνόδευσε με εξής λόγια: «Μια ξεχωριστή στιγμή απόψε στο Μαϊάμι, μαζί με την οικογένειά μου και για τη χώρα μας».
Δείτε την ανάρτηση της Βικτόρια Μπέκαμ
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