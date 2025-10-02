Στέλιος Χανταμπάκης: Προσπαθώ να αποφεύγω τον τίτλο ότι «αφήσαμε τα πάντα για τα παιδιά», είπε για τη μετακόμισή τους στην Ισπανία

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τον τελευταίο χρόνο, ο πρώην παίκτης του «Survivor» ζει μόνιμα στην Ισπανία με την οικογένειά του - Πρόσφατα ο γιος του ανανέωσε τη συνεργασία του με την ισπανική ομάδα Getafe CF

Στην επιλογή να μετακομίσει μόνιμα με την οικογένειά του στην Ισπανία αναφέρθηκε ο Στέλιος Χανταμπάκης, εξηγώντας πως η απόφαση αυτή ήταν συλλογική, θέλοντας να απαλλάξει τα παιδιά του από οποιαδήποτε πίεση ή ευθύνη.

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου ο πρώην παίκτης του «Survivor» μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφέροντας μεταξύ άλλων πώς είναι η καθημερινότητά τους. Πρόσφατα, αποκάλυψε ότι ο γιος του, Μανώλης ανανέωσε τη συνεργασία του με την ισπανική ομάδα Getafe CF, όπου θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην κατηγορία U13.

«Προσπαθώ να αποφεύγω τον τίτλο ότι “αφήσαμε τα πάντα για τα παιδιά” γιατί δεν θέλω να γεμίζω με βάρος τα παιδιά μου και μελλοντικά να νιώθουν άγχος για το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Δεν απαιτώ καμία υπόσχεση από τα παιδιά. Τους θαυμάζω και τους ευχαριστώ που είμαστε δίπλα τους. Είμαστε εδώ οικογενειακώς, περνάμε πολύ όμορφα, γιατί είμαστε μαζί», δήλωσε αρχικά ο Στέλιος Χανταμπάκης.

Δείτε το βίντεο

Όσο για την ενασχόληση της κόρης του, Μαλένας με το ποδόσφαιρο, τόνισε τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο άθλημα στην Ισπανία: «Το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ισπανία είναι περίπου ισάξιο με αυτό των αντρών. Η κόρη μου είναι πολύ καλή, αγαπάει αυτό που κάνει και της αρέσει πάρα πολύ».

Αναφερόμενος στη νέα καθημερινότητα της οικογένειας, σημείωσε ότι, παρά τις δυσκολίες, απολαμβάνουν την εμπειρία τους: «Η ζωή στην Ισπανία μοιάζει με την Ελλάδα, έχουμε σχεδόν τον ίδιο καιρό με απόκλιση λίγες ημέρες. Το δύσκολο είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες, όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όμως περνάμε όμορφα».

