Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Ταυτοποιήθηκε 30χρονος για αναρτήσεις που προέτρεπαν σε εγκληματικές ενέργειες μέσω διαδικτύου
Ταυτοποιήθηκε 30χρονος για αναρτήσεις που προέτρεπαν σε εγκληματικές ενέργειες μέσω διαδικτύου
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα ξεκίνησε μετά από αναφορά εταιρείας διαδικτυακών υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Digital Services Act (DSA)
Στo σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 30χρονου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε για υπόθεση διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια μέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο, προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, κατ' εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA).
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από αναφορά εταιρείας διαδικτυακών υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του DSA. Από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν προέκυψε ότι χρήστης πλατφόρμας κοινοποίησης και αναπαραγωγής βίντεο είχε αναρτήσει σειρά σχολίων, με τα οποία φέρεται να προέτρεπε άλλους χρήστες στη διάπραξη εγκλημάτων σε βάρος πολιτικών της χώρας και των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα εξέφραζε εγκωμιασμό για αντίστοιχα περιστατικά του παρελθόντος και προέτρεπε σε ένοπλες επιθέσεις σε σχολικές μονάδες.
Από την αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών, ταυτοποιήθηκε ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού ένας 30χρονος άνδρας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξεταστεί εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από αναφορά εταιρείας διαδικτυακών υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του DSA. Από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν προέκυψε ότι χρήστης πλατφόρμας κοινοποίησης και αναπαραγωγής βίντεο είχε αναρτήσει σειρά σχολίων, με τα οποία φέρεται να προέτρεπε άλλους χρήστες στη διάπραξη εγκλημάτων σε βάρος πολιτικών της χώρας και των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα εξέφραζε εγκωμιασμό για αντίστοιχα περιστατικά του παρελθόντος και προέτρεπε σε ένοπλες επιθέσεις σε σχολικές μονάδες.
Από την αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών, ταυτοποιήθηκε ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού ένας 30χρονος άνδρας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξεταστεί εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
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