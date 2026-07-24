Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Πάνω από 900 εστίες φωτιάς σε διάστημα 3 ημέρων στην Τυνησία, δείτε βίντεο
Οι φωτιές είναι αποτέλεσμα κυρίως ανθρώπινου παράγοντα, είτε πρόκειται για αμέλεια είτε για εμπρησμούς
«Δεν πρόκειται μονάχα για δασικές πυρκαγιές αλλά για μέτωπα σε θαμνώδεις εκτάσεις, σε καλλιέργειες, σε κατοικίες», δήλωσε ο Χαλίλ Μεχρί.
Οι 900 εστίες φωτιάς καταγράφηκαν σε διάστημα 72 ωρών από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου και έχουν κατασβηστεί, διευκρίνισε χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις εκτάσεις που κάηκαν ή τον συνολικό αριθμό των πυρκαγιών από την έναρξη του καλοκαιριού.
ليس من سمع كمن رأى…— Lotfi BEN SALEM🇹🇳 (@lotfi4461) July 23, 2026
هذه الليلة و على الطريق الرابطة بين ساقية سيدي يوسف والطويرف، لحظات عصيبة اختلط فيها الخوف بالترقب، ومشهدٌ يبقى أبلغ من أن تصفه الكلمات.
نسأل الله السلامة لأهلنا، وأن يحفظ الجميع من كل سوء. pic.twitter.com/4I3rdxMfZf
Η εκδήλωσή τους συνέπεσε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται την Τρίτη που πέρασε μεταξύ 40 και 49 βαθμών Κελσίου, ανάλογα την περιοχή, ξεπερνώντας τον εποχικό μέσο όρο κατά 8 με 14 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο Μετεωρολογίας.
Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με δύο μεγάλες πυρκαγιές, μία εξ αυτών στην περιοχή Σακιέτ Σιντί Γιουσέφ, στο βορειοδυτικό τμήμα. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στην περιοχή έκανε λόγο για πυκνό μαύρο καπνό που υψώνεται πάνω από τα βουνά.
📍Saïda Province 🔥,Algeria 🇩🇿— sustainme.in®️ (@sustainme_in) July 23, 2026
Civil Protection teams are continuing their efforts to extinguish a large forest fire that broke out in the Sidi Aïssa area of Saïda Province.
Flames and thick smoke continue to rise, and full containment of the fire has not yet been announced.… pic.twitter.com/aMFUuTymVM
Ο γενικός διευθυντής Δασών, τον οποίο επικαλέστηκαν τοπικά ΜΜΕ, είπε πως περίπου 44.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων καταστράφηκαν στην Τυνησία από φωτιές το διάστημα 1ης Μαΐου και 23ης Ιουλίου του 2026, έναντι 27.050 στρεμμάτων την ίδια περίοδο πέρυσι.
Οι φωτιές είναι αποτέλεσμα κυρίως ανθρώπινου παράγοντα, είτε πρόκειται για αμέλεια είτε για εμπρησμούς, πέραν των ακραίων κλιματικών συνθηκών, πρόσθεσε ο Μοχάμεντ Ναουφέλ Μπεν Χαφά.
July 21-22, 2026— #Anonymous (@TheStripesGirl) July 24, 2026
Ghar el-Melh, Bizerte Governorate, #Tunisia
On July 21, a large forest #fire broke out in the Ghar el-Melh district of Bizerte Governorate, engulfing the mountainous and forested area between Rafraf and Sidi Ali el-Mekki. Extreme heat, a strong, dry sirocco… pic.twitter.com/O8XnTLAHEX
Σήμερα, ο υδράργυρος κατέγραψε μικρή πτώση στο βόρειο τμήμα της χώρας, όμως μπορεί να φθάσει τους 49 βαθμούς Κελσίου στο νοτιοδυτικό τμήμα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.
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