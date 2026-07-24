Πάνω από 900 εστίες φωτιάς σε διάστημα 3 ημέρων στην Τυνησία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τυνησία Φωτιά Πυρκαγιές

Πάνω από 900 εστίες φωτιάς σε διάστημα 3 ημέρων στην Τυνησία, δείτε βίντεο

Οι φωτιές είναι αποτέλεσμα κυρίως ανθρώπινου παράγοντα, είτε πρόκειται για αμέλεια είτε για εμπρησμούς

Πάνω από 900 εστίες φωτιάς σε διάστημα 3 ημέρων στην Τυνησία, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 900 εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε διάστημα 72 ωρών στην Τυνησία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σφοδρό κύμα καύσωνα, είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, διευκρινίζοντας πως οι περισσότερες φωτιές σβήστηκαν, όμως δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν και μαίνονται.

«Δεν πρόκειται μονάχα για δασικές πυρκαγιές αλλά για μέτωπα σε θαμνώδεις εκτάσεις, σε καλλιέργειες, σε κατοικίες», δήλωσε ο Χαλίλ Μεχρί.

Οι 900 εστίες φωτιάς καταγράφηκαν σε διάστημα 72 ωρών από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου και έχουν κατασβηστεί, διευκρίνισε χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις εκτάσεις που κάηκαν ή τον συνολικό αριθμό των πυρκαγιών από την έναρξη του καλοκαιριού.



Η εκδήλωσή τους συνέπεσε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται την Τρίτη που πέρασε μεταξύ 40 και 49 βαθμών Κελσίου, ανάλογα την περιοχή, ξεπερνώντας τον εποχικό μέσο όρο κατά 8 με 14 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο Μετεωρολογίας.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με δύο μεγάλες πυρκαγιές, μία εξ αυτών στην περιοχή Σακιέτ Σιντί Γιουσέφ, στο βορειοδυτικό τμήμα. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στην περιοχή έκανε λόγο για πυκνό μαύρο καπνό που υψώνεται πάνω από τα βουνά.

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Ο γενικός διευθυντής Δασών, τον οποίο επικαλέστηκαν τοπικά ΜΜΕ, είπε πως περίπου 44.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων καταστράφηκαν στην Τυνησία από φωτιές το διάστημα 1ης Μαΐου και 23ης Ιουλίου του 2026, έναντι 27.050 στρεμμάτων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι φωτιές είναι αποτέλεσμα κυρίως ανθρώπινου παράγοντα, είτε πρόκειται για αμέλεια είτε για εμπρησμούς, πέραν των ακραίων κλιματικών συνθηκών, πρόσθεσε ο Μοχάμεντ Ναουφέλ Μπεν Χαφά.



Σήμερα, ο υδράργυρος κατέγραψε μικρή πτώση στο βόρειο τμήμα της χώρας, όμως μπορεί να φθάσει τους 49 βαθμούς Κελσίου στο νοτιοδυτικό τμήμα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

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