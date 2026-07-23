Φωτιά στο Μάτι: «Ο ομαδικός τάφος μπορεί να δείξει 14 με 18 επιπλέον θύματα, δεν μπορείς να μιλάς για δικαίωση όταν υπάρχουν θαμμένες αλήθειες»

Στο οδοιπορικό στα σημεία όπου εκτυλίχθηκαν τα «μαύρα» επεισόδια της τραγωδίας εκείνης της ημέρας η κ. Αναγνώστου δείχνει «ένα από τα σημεία στα οποία βρήκαμε καταφύγιο και ένα από τα σημεία στα οποία εναποθέσαμε όλες τις ελπίδες μας, καθώς από πίσω μας πραγματικά εξελισσόταν πόλεμος»