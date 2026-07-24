Ο Γκουτέρες εξέφρασε ανησυχία για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
Αντόνιο Γκουτέρες ΟΗΕ Αντάρτες Χούθι Υεμένη Ερυθρά θάλασσα Ιράν ναυσιπλοΐα

Ο Γκουτέρες εξέφρασε ανησυχία για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα

«Οι επιθέσεις που διεκδίκησαν χθες, Πέμπτη, οι Χούθι εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων απειλούν να ενισχύσουν τις περιφερειακές εντάσεις και να διευρύνουν τον κύκλο της κλιμάκωσης», είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ

Ο Γκουτέρες εξέφρασε ανησυχία για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για την επανάληψη των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, που απειλεί να «ενισχύσει τις περιφερειακές εντάσεις», όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του σε μια ανακοίνωση.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες «είναι πολύ ανήσυχος σχετικά με την επανάληψη των επιθέσεων των Χούθι σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τις νέες απειλές κατά της ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, καλώντας τους Χούθι να αποφύγουν κάθε νέα ενέργεια προς την κατεύθυνση μιας κλιμάκωσης.



Οι επιθέσεις που διεκδίκησαν χθες, Πέμπτη, οι Χούθι εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων «απειλούν να ενισχύσουν τις περιφερειακές εντάσεις και να διευρύνουν τον κύκλο της κλιμάκωσης, με τον κίνδυνο να οδηγήσουν την Υεμένη στην περιφερειακή σύγκρουση», πρόσθεσε.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μετά τις βάσεις, τι; Οι επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι στην Ελλάδα

Μετά τις βάσεις, τι; Οι επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι στην Ελλάδα

Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης