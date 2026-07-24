Κύπρος: Παραπέμπονται σε δίκη Μακάριος Δρουσιώτης και η «Σάντη» - Η ανάρτηση Μυλωνάκη: Όσο θόρυβο κι αν προκαλεί το ψέμα, η αλήθεια βρίσκει πάντα τον δρόμο της

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Ποινική δίωξη κατά δύο προσώπων για την υπόθεση «Σάντη» καταχώρισε την Παρασκευή ο γενικός εισαγγελέας στην Κύπρο, έπειτα από μελέτη του μαρτυρικού υλικού που διαβιβάστηκε από την Αστυνομία στις 30 Ιουνίου 2026, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, τα δύο πρόσωπα στα οποία ασκήθηκαν ποινικές διώξεις είναι οκαι η επονομαζόμενη «».Η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς και της παρενόχλησης.Η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.Από την πλευρά του, ο Μακάριος Δρουσιώτης σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, χαρακτηρίζει την ποινική του δίωξη στην υπόθεση «Σάντη» ως αντιπερισπασμό για την υπόθεση Videogate.Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Γιώργος Μυλωνάκης αναδημοσίευσε ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια που αναφέρει:«Για εβδομάδες, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε στο στόχαστρο μιας οργανωμένης εκστρατείας σπίλωσης. Κατηγορήθηκε, διασύρθηκε και δικάστηκε από ορισμένους στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν ακόμη μιλήσει η Δικαιοσύνη.Εκείνοι που παρουσίαζαν ως αδιαμφισβήτητες «αποδείξεις» όσα κυκλοφορούσαν, σήμερα οφείλουν τουλάχιστον να σιωπήσουν και να αναλογιστούν την ευθύνη τους.Οι τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο είναι αποκαλυπτικές. Ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε ποινική υπόθεση με 101 κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση. Η υπόθεση οδηγείται πλέον ενώπιον του Κακουργιοδικείου, εκεί όπου αποδίδεται δικαιοσύνη: στις δικαστικές αίθουσες και όχι στα λαϊκά δικαστήρια των κοινωνικών δικτύων.Ο Γιώργος Μυλωνάκης δεν κρύφτηκε ποτέ. Δεν απάντησε με κραυγές, ούτε επένδυσε στην ένταση. Εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, γνωρίζοντας ότι η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά τεχνάσματα.Η υπόθεση αυτή ας αποτελέσει ένα μάθημα για όλους. Για όσους έσπευσαν να υιοθετήσουν καταγγελίες χωρίς αποδείξεις. Για όσους αναπαρήγαγαν ισχυρισμούς χωρίς την παραμικρή επιβεβαίωση. Και για όσους πίστεψαν ότι η συκοφαντία μπορεί να υποκαταστήσει την αλήθεια.