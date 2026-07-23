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Συγκινητικές στιγμές στο Μάτι: Ακολούθησαν το «δρόμο της φωτιάς» στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκινητικές στιγμές στο Μάτι: Ακολούθησαν το «δρόμο της φωτιάς» στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση οκτώ ετών από την πυρκαγιά που άφησε πίσω της 104 νεκρούς - Τελέστηκε τρισάγιο και έγινε προσκλητήριο νεκρών
Τρισάγιο και πομπή προς το δρόμο της φωτιάς κάνουν κάτοικοι και πολίτες με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ ετών από την φονική πυρκαγιά στο Μάτι η οποία άφησε πίσω της 104 νεκρούς και εγκαυματίες.
Η αρχή των εκδηλώσεων έγινε στις 19:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, εκεί όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, με την τέλεση τρισάγιου και το προσκλητήριο των νεκρών. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ξεκίνησαν να βαδίζουν μαζί, ακολουθώντας νοερά «τον δρόμο της φωτιάς» με κατεύθυνση προς το Μάτι.
Στην Αργυρά Ακτή, άφησαν 104 φωτεινά φαναράκια να ταξιδέψουν στα νερά της θάλασσας, φωτίζοντας το σκοτάδι στη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους.
Το τρισάγιο τέλεσε ο μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος Κύριλλος και ακολούθησαν σύντομες ομιλίες από τον ίδιο, την πρόεδρο του εξωραϊστικού συλλόγου Ν. Βουτζά «πρόοδος» Έμυ Κροκίδη και τον σύζυγο θύματος της πυρκαγιάς Γιώργο Καΐρη. Στη συνέχεια, το πλήθος των παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπρόσωπων της αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας, διένυσε σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς, από το Μνημείο των Θυμάτων, έως τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.) όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης, με το προσκλητήριο των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας.
Οι συγγενείς, με νωπές τις μνήμες και ανοιχτές τις πληγές, ζητούν δικαίωση και εξηγήσεις, ενώ οι υψηλότατες αποζημιώσεις που έχουν επιδικαστεί μέχρι σήμερα για την υπόθεση, δεν αντικαθιστούν τις χαμένες ψυχές, ούτε κλείνουν τις τρύπες στις καρδιές των συγγενών. Αυτές τις ημέρες ξαναζούν τις δραματικές στιγμές τις οποίες βίωσαν, αντιμέτωποι με το ορμητικό μέτωπο της πυρκαγιάς που αποτέφρωνε το βιός και τις ζωές προσφιλών τους. Στην τελική καταμέτρηση διαπιστώθηκε και η οικτρή πραγματικότητα που συνέβαλε στην εκατόμβη των εγκλωβισμένων από τις μάντρες και τα αδιάβατα μονοπάτια-περάσματα προς την θάλασσα, η οποία εν τέλει δεν προστάτεψε και πολλούς από όσους προσέφυγαν στο λιμανάκι της Αργυράς Ακτής, καθώς οι καπνοί και η ζέστη μετέτρεψαν την περιοχή σε κόλαση.
«Οκτώ χρόνια από την ημέρα που το αδιανόητο έγινε σκληρή πραγματικότητα για τον τόπο μας, δεν ξεχνάμε», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, προσθέτοντας: «Στέρησε με τον πιο άδικο τρόπο συνανθρώπους μας από τις οικογένειές τους, άλλαξε για πάντα τη ζωή όσων γλίτωσαν από τη φονική πυρκαγιά και άφησε σε όλους μας ένα μεγάλο κενό στην καρδιά κι ένα αναπάντητο ακόμη 'γιατί' στο μυαλό. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων με σεβασμό, συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης. Δεν θα τους λησμονήσουμε ποτέ».
Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, η επέτειος αυτή αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και μια κοινή ευθύνη για την προάσπιση της αλήθειας και της λογοδοσίας. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίστηκε με την κεντρική εκδήλωση και νέο τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.), ενώ μετά οι συμμετέχοντες μετέβησαν περπατώντας από την οδό Ποσειδώνος έως την Αργυρά Ακτή.
Πριν από την έναρξη του προσκλητηρίου των νεκρών, στο βήμα της εκδήλωσης ανέβηκε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, Κάλλι Αναγνώστου, απευθύνοντας έναν καθηλωτικό λόγο για το τραύμα που παραμένει ορθάνοιχτο οκτώ χρόνια μετά. Η κ. Αναγνώστου υπογράμμισε με έμφαση:
«Σας καλωσορίζουμε στις εκδηλώσεις μνήμης της 23ης Ιουλίου του 2018. Οχτώ χρόνια από τη μέρα που ο χρόνος σταμάτησε για εκατοντάδες ανθρώπους και η ζωή χωρίστηκε οριστικά σε ένα πριν και ένα μετά. Η σημερινή επέτειος δεν είναι μία ακόμα ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μία πληγή που παραμένει ανοιχτή. Μια πληγή με ονόματα, πρόσωπα, οικογένειες, αναμνήσεις και ζωές που άλλαξαν για πάντα. Και όλων ημών, που αναγκαστήκαμε να μάθουμε ξανά πώς να ζούμε με μία απώλεια που δεν αναπληρώνεται. Κάθε μία από αυτές τις ζωές είχε τη δική της μοναδική αξία. Δεν ήταν απλοί αριθμοί. Ήταν άνθρωποι με όνειρα, σχέδια, παιδιά, γονείς, φίλους, καθημερινότητα. Που είχαν δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους εκείνο το βράδυ. Που είχαν δικαίωμα στη ζωή, στην ασφάλεια και στην προστασία».
Η αρχή των εκδηλώσεων έγινε στις 19:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, εκεί όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, με την τέλεση τρισάγιου και το προσκλητήριο των νεκρών. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ξεκίνησαν να βαδίζουν μαζί, ακολουθώντας νοερά «τον δρόμο της φωτιάς» με κατεύθυνση προς το Μάτι.
Στην Αργυρά Ακτή, άφησαν 104 φωτεινά φαναράκια να ταξιδέψουν στα νερά της θάλασσας, φωτίζοντας το σκοτάδι στη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους.
Το τρισάγιο τέλεσε ο μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος Κύριλλος και ακολούθησαν σύντομες ομιλίες από τον ίδιο, την πρόεδρο του εξωραϊστικού συλλόγου Ν. Βουτζά «πρόοδος» Έμυ Κροκίδη και τον σύζυγο θύματος της πυρκαγιάς Γιώργο Καΐρη. Στη συνέχεια, το πλήθος των παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπρόσωπων της αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας, διένυσε σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς, από το Μνημείο των Θυμάτων, έως τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.) όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης, με το προσκλητήριο των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας.
Οι συγγενείς, με νωπές τις μνήμες και ανοιχτές τις πληγές, ζητούν δικαίωση και εξηγήσεις, ενώ οι υψηλότατες αποζημιώσεις που έχουν επιδικαστεί μέχρι σήμερα για την υπόθεση, δεν αντικαθιστούν τις χαμένες ψυχές, ούτε κλείνουν τις τρύπες στις καρδιές των συγγενών. Αυτές τις ημέρες ξαναζούν τις δραματικές στιγμές τις οποίες βίωσαν, αντιμέτωποι με το ορμητικό μέτωπο της πυρκαγιάς που αποτέφρωνε το βιός και τις ζωές προσφιλών τους. Στην τελική καταμέτρηση διαπιστώθηκε και η οικτρή πραγματικότητα που συνέβαλε στην εκατόμβη των εγκλωβισμένων από τις μάντρες και τα αδιάβατα μονοπάτια-περάσματα προς την θάλασσα, η οποία εν τέλει δεν προστάτεψε και πολλούς από όσους προσέφυγαν στο λιμανάκι της Αργυράς Ακτής, καθώς οι καπνοί και η ζέστη μετέτρεψαν την περιοχή σε κόλαση.
«Οκτώ χρόνια από την ημέρα που το αδιανόητο έγινε σκληρή πραγματικότητα για τον τόπο μας, δεν ξεχνάμε», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, προσθέτοντας: «Στέρησε με τον πιο άδικο τρόπο συνανθρώπους μας από τις οικογένειές τους, άλλαξε για πάντα τη ζωή όσων γλίτωσαν από τη φονική πυρκαγιά και άφησε σε όλους μας ένα μεγάλο κενό στην καρδιά κι ένα αναπάντητο ακόμη 'γιατί' στο μυαλό. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων με σεβασμό, συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης. Δεν θα τους λησμονήσουμε ποτέ».
Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, η επέτειος αυτή αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και μια κοινή ευθύνη για την προάσπιση της αλήθειας και της λογοδοσίας. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίστηκε με την κεντρική εκδήλωση και νέο τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.), ενώ μετά οι συμμετέχοντες μετέβησαν περπατώντας από την οδό Ποσειδώνος έως την Αργυρά Ακτή.
Πριν από την έναρξη του προσκλητηρίου των νεκρών, στο βήμα της εκδήλωσης ανέβηκε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, Κάλλι Αναγνώστου, απευθύνοντας έναν καθηλωτικό λόγο για το τραύμα που παραμένει ορθάνοιχτο οκτώ χρόνια μετά. Η κ. Αναγνώστου υπογράμμισε με έμφαση:
«Είναι μία πληγή που παραμένει ανοιχτή»
«Σας καλωσορίζουμε στις εκδηλώσεις μνήμης της 23ης Ιουλίου του 2018. Οχτώ χρόνια από τη μέρα που ο χρόνος σταμάτησε για εκατοντάδες ανθρώπους και η ζωή χωρίστηκε οριστικά σε ένα πριν και ένα μετά. Η σημερινή επέτειος δεν είναι μία ακόμα ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μία πληγή που παραμένει ανοιχτή. Μια πληγή με ονόματα, πρόσωπα, οικογένειες, αναμνήσεις και ζωές που άλλαξαν για πάντα. Και όλων ημών, που αναγκαστήκαμε να μάθουμε ξανά πώς να ζούμε με μία απώλεια που δεν αναπληρώνεται. Κάθε μία από αυτές τις ζωές είχε τη δική της μοναδική αξία. Δεν ήταν απλοί αριθμοί. Ήταν άνθρωποι με όνειρα, σχέδια, παιδιά, γονείς, φίλους, καθημερινότητα. Που είχαν δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους εκείνο το βράδυ. Που είχαν δικαίωμα στη ζωή, στην ασφάλεια και στην προστασία».
Στη συνέχεια της ομιλίας της, η πρόεδρος του Συλλόγου έθεσε το ζήτημα της μη απόδοσης δικαιοσύνης και της ανάγκης για πλήρη διαλεύκανση, ασκώντας έντονη κριτική για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η τραγωδία σε θεσμικό επίπεδο. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα γράφτηκαν χιλιάδες σελίδες από άρθρα, έρευνες, πορίσματα και δικαστικές αποφάσεις που καμώνονται ότι αποδίδουν τα γεγονότα και τις ευθύνες, όμως ακόμα και σήμερα η αλήθεια δεν έχει αποτυπωθεί όπως θα έπρεπε.
Συμπλήρωσε ότι δεν έχουν αναζητηθεί όλες οι ευθύνες ούτε έχουν εξαχθεί τα αναγκαία συμπεράσματα που θα διασφαλίσουν ότι μια τέτοια καταστροφή δεν θα επαναληφθεί. Αναφερόμενη μάλιστα στο γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που χάθηκαν χωρίς να ταυτοποιηθούν, διερωτήθηκε πώς μετριέται η αξία μιας ανθρώπινης ζωής και πώς ισορροπεί το δικαίωμα στην ελευθερία των καταδικασθέντων με το δικαίωμα στη ζωή που στερήθηκαν τα θύματα. Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι μια δημοκρατία κρίνεται από το αν αναζητά την αλήθεια και αν εξασφαλίζει λογοδοσία, τονίζοντας ότι στις 23 Ιουλίου δεν θυμόμαστε απλώς μια καταστροφή, αλλά υπερασπιζόμαστε την αξία της ανθρώπινης ζωής.
Απαντήσεις στα «γιατί», αλήθεια, ευθύνες και δικαιοσύνη αναζητά και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, κάνοντας λόγο για 177 θύματα .
Όπως διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνώστου, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τους 57 εγκαυματίες και ακόμη 16 νεκρούς που «αναμένεται να ταυτοποιηθούν» με την διάνοιξη ομαδικού τάφου στο κοιμητήρι Νέας Μάκρης. Λόγος για τον οποίο ο Σύλλογος έχει προσφύγει στον 'Αρειο Πάγο με αυτό το μοναδικό αίτημα: Την πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας. Αίτημα που συνοδεύεται από φάκελο επίσημων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, θέτοντας υπόψη της Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων σχετικά με τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και ταφή θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς.
Με την αναφορά αυτή, προσθέτει η κ. Αναγνώστου, ο σύλλογος ζητά «να διερευνηθούν πλήρως πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που, κατά την άποψή μας, επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο. Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε. Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρος τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης», καταλήγει η πρόεδρος του συλλόγου, Κάλλι Αναγνώστου.
Στις εκδηλώσεις της 8ης επετείου οι οποίες ολοκληρώθηκαν με συναυλία, παρέστησαν, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής και Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου (ΝΔ) και Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ), ο συνήγορος υπεράσπισης των οικογενειών Αντώνης Φούσας κ.ά..
Συμπλήρωσε ότι δεν έχουν αναζητηθεί όλες οι ευθύνες ούτε έχουν εξαχθεί τα αναγκαία συμπεράσματα που θα διασφαλίσουν ότι μια τέτοια καταστροφή δεν θα επαναληφθεί. Αναφερόμενη μάλιστα στο γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που χάθηκαν χωρίς να ταυτοποιηθούν, διερωτήθηκε πώς μετριέται η αξία μιας ανθρώπινης ζωής και πώς ισορροπεί το δικαίωμα στην ελευθερία των καταδικασθέντων με το δικαίωμα στη ζωή που στερήθηκαν τα θύματα. Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι μια δημοκρατία κρίνεται από το αν αναζητά την αλήθεια και αν εξασφαλίζει λογοδοσία, τονίζοντας ότι στις 23 Ιουλίου δεν θυμόμαστε απλώς μια καταστροφή, αλλά υπερασπιζόμαστε την αξία της ανθρώπινης ζωής.
Απαντήσεις στα «γιατί», αλήθεια, ευθύνες και δικαιοσύνη αναζητά και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, κάνοντας λόγο για 177 θύματα .
Όπως διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνώστου, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τους 57 εγκαυματίες και ακόμη 16 νεκρούς που «αναμένεται να ταυτοποιηθούν» με την διάνοιξη ομαδικού τάφου στο κοιμητήρι Νέας Μάκρης. Λόγος για τον οποίο ο Σύλλογος έχει προσφύγει στον 'Αρειο Πάγο με αυτό το μοναδικό αίτημα: Την πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας. Αίτημα που συνοδεύεται από φάκελο επίσημων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, θέτοντας υπόψη της Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων σχετικά με τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και ταφή θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς.
Με την αναφορά αυτή, προσθέτει η κ. Αναγνώστου, ο σύλλογος ζητά «να διερευνηθούν πλήρως πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που, κατά την άποψή μας, επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο. Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε. Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρος τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης», καταλήγει η πρόεδρος του συλλόγου, Κάλλι Αναγνώστου.
Στις εκδηλώσεις της 8ης επετείου οι οποίες ολοκληρώθηκαν με συναυλία, παρέστησαν, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής και Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου (ΝΔ) και Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ), ο συνήγορος υπεράσπισης των οικογενειών Αντώνης Φούσας κ.ά..
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