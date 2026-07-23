Συγκινητικές στιγμές στο Μάτι: Ακολούθησαν το «δρόμο της φωτιάς» στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Στη συνέχεια της ομιλίας της, η πρόεδρος του Συλλόγου έθεσε το ζήτημα της μη απόδοσης δικαιοσύνης και της ανάγκης για πλήρη διαλεύκανση, ασκώντας έντονη κριτική για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η τραγωδία σε θεσμικό επίπεδο. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα γράφτηκαν χιλιάδες σελίδες από άρθρα, έρευνες, πορίσματα και δικαστικές αποφάσεις που καμώνονται ότι αποδίδουν τα γεγονότα και τις ευθύνες, όμως ακόμα και σήμερα η αλήθεια δεν έχει αποτυπωθεί όπως θα έπρεπε.Συμπλήρωσε ότι δεν έχουν αναζητηθεί όλες οι ευθύνες ούτε έχουν εξαχθεί τα αναγκαία συμπεράσματα που θα διασφαλίσουν ότι μια τέτοια καταστροφή δεν θα επαναληφθεί. Αναφερόμενη μάλιστα στο γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που χάθηκαν χωρίς να ταυτοποιηθούν, διερωτήθηκε πώς μετριέται η αξία μιας ανθρώπινης ζωής και πώς ισορροπεί το δικαίωμα στην ελευθερία των καταδικασθέντων με το δικαίωμα στη ζωή που στερήθηκαν τα θύματα. Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι μια δημοκρατία κρίνεται από το αν αναζητά την αλήθεια και αν εξασφαλίζει λογοδοσία, τονίζοντας ότι στις 23 Ιουλίου δεν θυμόμαστε απλώς μια καταστροφή, αλλά υπερασπιζόμαστε την αξία της ανθρώπινης ζωής.Απαντήσεις στα «γιατί», αλήθεια, ευθύνες και δικαιοσύνη αναζητά και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, κάνοντας λόγο για 177 θύματα .Όπως διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνώστου, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τους 57 εγκαυματίες και ακόμη 16 νεκρούς που «αναμένεται να ταυτοποιηθούν» με την διάνοιξη ομαδικού τάφου στο κοιμητήρι Νέας Μάκρης. Λόγος για τον οποίο ο Σύλλογος έχει προσφύγει στον 'Αρειο Πάγο με αυτό το μοναδικό αίτημα: Την πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας. Αίτημα που συνοδεύεται από φάκελο επίσημων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, θέτοντας υπόψη της Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων σχετικά με τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και ταφή θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς.Με την αναφορά αυτή, προσθέτει η κ. Αναγνώστου, ο σύλλογος ζητά «να διερευνηθούν πλήρως πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που, κατά την άποψή μας, επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο. Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε. Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρος τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης», καταλήγει η πρόεδρος του συλλόγου, Κάλλι Αναγνώστου.Στις εκδηλώσεις της 8ης επετείου οι οποίες ολοκληρώθηκαν με συναυλία, παρέστησαν, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής και Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου (ΝΔ) και Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ), ο συνήγορος υπεράσπισης των οικογενειών Αντώνης Φούσας κ.ά..