Χρηματιστήριο: Εβγαλαν αντίδραση οι αγοραστές μετά την χθεσινή «βουτιά» – Εβδομαδιαία άνοδος 1,86%
Χρηματιστήριο: Εβγαλαν αντίδραση οι αγοραστές μετά την χθεσινή «βουτιά» – Εβδομαδιαία άνοδος 1,86%
Ξανά κοντά στις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Στο +17,5% η φετινή απόδοση του Χρηματιστηρίου - Σε υψηλό 18 ετών ο ΟΤΕ, άγγιξε τα 20 ευρώ - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τη Motor Oil, έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τα 50 ευρώ
Αξιόλογα κέρδη σημείωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο «απορρόφησε» το μεγαλύτερο μέρος των κραδασμών από την χθεσινή πτώση κατά -2%. Γρήγορα ήταν τα αντανακλαστικά των αγοραστών μετά την αναστάτωση που έφερε η ανακοίνωση της STOXX για την αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επαναφορά του Γενικού Δείκτη στη «ζώνη» των 2.500 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (24/7) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 36,55 μονάδες ή +1,49% και έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.499 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.472,07 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης κατέγραψε άνοδο +1,86%. Οδεύοντας προς την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, το ΧΑ σημειώνει κέρδη +1,34% εντός του τρέχοντος μήνα και η φετινή του απόδοση ανέρχεται σε +17,54%.
Στο ταμπλό ξεχώρισαν οι μετοχές του ΟΤΕ και της Motor Oil, καθώς αμφότερες κατέκτησαν νέες κορυφές και άγγιξαν τιμές-ορόσημα. Ο ΟΤΕ έκλεισε σε νέο υψηλό 18 ετών και έπιασε τα 20 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2008. Παράλληλα, η Motor Oil έριξε για πρώτη φορά στα χρονικά το «φράγμα» των 50 ευρώ, ενώ βρέθηκε ακόμη και πάνω από τα 51 ευρώ στα υψηλά ημέρας.
Εβδομαδιαίο «άλμα» 5% για τις τράπεζες
Κέρδη +2,25% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.847,52 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +1,5% στις 6.340,58 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,04% στις 3.015,11 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο τραπεζικός δείκτης «αναρριχήθηκε» κατά +4,98% και ο Large Cap κέρδισε +1,98%.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 258,43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 54,42 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 47,7 εκατ. ευρώ έκανε η Εθνική και ακολούθησε η Alpha Bank με 42,3 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 182,16 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 69 μετοχές, αρνητικό για 35, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ενισχύθηκε κατά +3,26% στα 15,69 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (+2,61% στα 4,361 ευρώ), η Πειραιώς (+2% στα 9,376 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,05% στα 3,918 ευρώ). Η CrediaBank κατέγραψε άνοδο +3,08% στο 0,938 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου +2,16% στα 10,18 ευρώ και η Optima bank +2% στα 10,2 ευρώ.
Πολλαπλό μέτωπο πιέσεων στις αγορές – Η προσοχή στα εταιρικά αποτελέσματα
Το επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο, καθώς οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η εκτίναξη των προθεσμιακών συμβολαίων του πετρελαίου τύπου Brent άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, ως απόρροια της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, αναζωπυρώνει τους φόβους για παρατεταμένα υψηλό πληθωρισμό και διατήρηση της σφιχτής νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.
Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση νέων εμπορικών δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, οι αναθεωρημένες ανησυχίες γύρω από τις υψηλές αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης διατηρούν σε εγρήγορση τους επενδυτές, ενισχύοντας τη επιφυλακτικότητα.
Σε εγχώριο επίπεδο, η σημερινή ανοδική τροχιά που ακολούθησε η Λεωφόρος Αθηνών αποδίδεται κυρίως σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές των οποίων οι αποτιμήσεις κατέστησαν ελκυστικές μετά την πρόσφατη υποχώρηση. Ωστόσο, λόγω της εγγύτητας του Σαββατοκύριακου, δεν αποκλείονται κινήσεις κατοχύρωσης ρευστών διαθεσίμων από την πλευρά των χαρτοφυλακίων για τον περιορισμό του ρίσκου.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της ελληνικής αγοράς αναμένεται να παραμείνει στενά συνδεδεμένη με τη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών δεικτών. Καταλύτη για τη διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας σχετικά με την υποκείμενη δυναμική του ΧΑ θα αποτελέσει η έναρξη δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου των εισηγμένων την ερχόμενη εβδομάδα, με τις συστημικές τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Την Τρίτη 28 Ιουλίου ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη η ElvalHalcor και η Safe Bulkers. Την Τετάρτη (29/7) ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΤΕ και η Noval Property. Την Πέμπτη (30/7) σειρά έχουν η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Titan, η Optima bank, η Euronext Athens και η Μοτοδυναμική. Την Παρασκευή (31/7) η Alpha Bank θα ανακοινώσει τις επιδόσεις της.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (24/7) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 36,55 μονάδες ή +1,49% και έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.499 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.472,07 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης κατέγραψε άνοδο +1,86%. Οδεύοντας προς την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, το ΧΑ σημειώνει κέρδη +1,34% εντός του τρέχοντος μήνα και η φετινή του απόδοση ανέρχεται σε +17,54%.
Στο ταμπλό ξεχώρισαν οι μετοχές του ΟΤΕ και της Motor Oil, καθώς αμφότερες κατέκτησαν νέες κορυφές και άγγιξαν τιμές-ορόσημα. Ο ΟΤΕ έκλεισε σε νέο υψηλό 18 ετών και έπιασε τα 20 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2008. Παράλληλα, η Motor Oil έριξε για πρώτη φορά στα χρονικά το «φράγμα» των 50 ευρώ, ενώ βρέθηκε ακόμη και πάνω από τα 51 ευρώ στα υψηλά ημέρας.
Εβδομαδιαίο «άλμα» 5% για τις τράπεζες
Κέρδη +2,25% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.847,52 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +1,5% στις 6.340,58 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,04% στις 3.015,11 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο τραπεζικός δείκτης «αναρριχήθηκε» κατά +4,98% και ο Large Cap κέρδισε +1,98%.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 258,43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 54,42 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 47,7 εκατ. ευρώ έκανε η Εθνική και ακολούθησε η Alpha Bank με 42,3 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 182,16 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 69 μετοχές, αρνητικό για 35, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ενισχύθηκε κατά +3,26% στα 15,69 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (+2,61% στα 4,361 ευρώ), η Πειραιώς (+2% στα 9,376 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,05% στα 3,918 ευρώ). Η CrediaBank κατέγραψε άνοδο +3,08% στο 0,938 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου +2,16% στα 10,18 ευρώ και η Optima bank +2% στα 10,2 ευρώ.
Πολλαπλό μέτωπο πιέσεων στις αγορές – Η προσοχή στα εταιρικά αποτελέσματα
Το επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο, καθώς οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η εκτίναξη των προθεσμιακών συμβολαίων του πετρελαίου τύπου Brent άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, ως απόρροια της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, αναζωπυρώνει τους φόβους για παρατεταμένα υψηλό πληθωρισμό και διατήρηση της σφιχτής νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.
Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση νέων εμπορικών δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, οι αναθεωρημένες ανησυχίες γύρω από τις υψηλές αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης διατηρούν σε εγρήγορση τους επενδυτές, ενισχύοντας τη επιφυλακτικότητα.
Σε εγχώριο επίπεδο, η σημερινή ανοδική τροχιά που ακολούθησε η Λεωφόρος Αθηνών αποδίδεται κυρίως σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές των οποίων οι αποτιμήσεις κατέστησαν ελκυστικές μετά την πρόσφατη υποχώρηση. Ωστόσο, λόγω της εγγύτητας του Σαββατοκύριακου, δεν αποκλείονται κινήσεις κατοχύρωσης ρευστών διαθεσίμων από την πλευρά των χαρτοφυλακίων για τον περιορισμό του ρίσκου.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της ελληνικής αγοράς αναμένεται να παραμείνει στενά συνδεδεμένη με τη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών δεικτών. Καταλύτη για τη διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας σχετικά με την υποκείμενη δυναμική του ΧΑ θα αποτελέσει η έναρξη δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου των εισηγμένων την ερχόμενη εβδομάδα, με τις συστημικές τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Την Τρίτη 28 Ιουλίου ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη η ElvalHalcor και η Safe Bulkers. Την Τετάρτη (29/7) ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΤΕ και η Noval Property. Την Πέμπτη (30/7) σειρά έχουν η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Titan, η Optima bank, η Euronext Athens και η Μοτοδυναμική. Την Παρασκευή (31/7) η Alpha Bank θα ανακοινώσει τις επιδόσεις της.
Το ΧΑ δέχθηκε χθες ισχυρές πιέσεις καθώς η τελευταία ενημέρωση της STOXX για την ταξινόμηση των χωρών προκάλεσε σύγχυση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης της Ελλάδας σε καθεστώς «Developed Market». Η STOXX ανακοίνωσε χθες ότι η αναβάθμιση της Ελλάδας από αναδυόμενη σε αναπτυγμένη αγορά στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης χωρών STOXX World θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Ιουνίου 2027.
Υπενθυμίζεται ότι η ήδη ανακοινωθείσα αναβάθμιση της Ελλάδας υπό το ξεχωριστό πλαίσιο περιφερειακής ταξινόμησης (STOXX Regional Classification) παραμένει προγραμματισμένη για τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.
Η μετάθεση για τον Ιούνιο του 2027 αφορά αποκλειστικά τη χωριστή ταξινόμηση STOXX World, που χρησιμοποιείται από τις οικογένειες δεικτών STOXX IMI και World Universal, και δεν επηρεάζει την ένταξη της Ελλάδας στους κύριους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς υπό το περιφερειακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των EURO STOXX Banks και EURO STOXX 50.
Όπως εξηγεί η Eurobank Equities, ιστορικά οι δύο αξιολογήσεις ανακοινώνονταν γύρω στον Απρίλιο και γενικά μοιράζονταν μια κοινή ημερομηνία εφαρμογής τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η φετινή αξιολόγηση STOXX World ανακοινώθηκε αργότερα, τον Ιούλιο, με ημερομηνία εφαρμογής τον Ιούνιο του 2027, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε στη χθεσινή σύγχυση της αγοράς.
Τέλος, η Alpha Bank θα προχωρήσει την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου στην ακύρωση 59 εκατ. ιδίων μετοχών, μειώνοντας το συνολικό αριθμό των μετοχών της κατά περίπου 2,5%, σε 2,256 δισ. μετοχές. Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος επαναγοράς στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Απριλίου 2026, με μέση σταθμισμένη τιμή 3,5714 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 210,77 εκατ. ευρώ.
Πηγή: NEWMONEY
Υπενθυμίζεται ότι η ήδη ανακοινωθείσα αναβάθμιση της Ελλάδας υπό το ξεχωριστό πλαίσιο περιφερειακής ταξινόμησης (STOXX Regional Classification) παραμένει προγραμματισμένη για τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.
Η μετάθεση για τον Ιούνιο του 2027 αφορά αποκλειστικά τη χωριστή ταξινόμηση STOXX World, που χρησιμοποιείται από τις οικογένειες δεικτών STOXX IMI και World Universal, και δεν επηρεάζει την ένταξη της Ελλάδας στους κύριους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς υπό το περιφερειακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των EURO STOXX Banks και EURO STOXX 50.
Όπως εξηγεί η Eurobank Equities, ιστορικά οι δύο αξιολογήσεις ανακοινώνονταν γύρω στον Απρίλιο και γενικά μοιράζονταν μια κοινή ημερομηνία εφαρμογής τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η φετινή αξιολόγηση STOXX World ανακοινώθηκε αργότερα, τον Ιούλιο, με ημερομηνία εφαρμογής τον Ιούνιο του 2027, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε στη χθεσινή σύγχυση της αγοράς.
Τέλος, η Alpha Bank θα προχωρήσει την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου στην ακύρωση 59 εκατ. ιδίων μετοχών, μειώνοντας το συνολικό αριθμό των μετοχών της κατά περίπου 2,5%, σε 2,256 δισ. μετοχές. Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος επαναγοράς στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Απριλίου 2026, με μέση σταθμισμένη τιμή 3,5714 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 210,77 εκατ. ευρώ.
Πηγή: NEWMONEY
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