Χρηματιστήριο: Εβγαλαν αντίδραση οι αγοραστές μετά την χθεσινή «βουτιά» – Εβδομαδιαία άνοδος 1,86%

Ξανά κοντά στις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Στο +17,5% η φετινή απόδοση του Χρηματιστηρίου - Σε υψηλό 18 ετών ο ΟΤΕ, άγγιξε τα 20 ευρώ - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τη Motor Oil, έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τα 50 ευρώ