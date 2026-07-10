Οι πόζες της Ελένης Φουρέιρα με μπικίνι δίπλα σε πισίνα: Έτσι μοιάζει το «εκτός υπηρεσίας», έγραψε
Οι πόζες της Ελένης Φουρέιρα με μπικίνι δίπλα σε πισίνα: Έτσι μοιάζει το «εκτός υπηρεσίας», έγραψε
Η τραγουδίστρια απόλαυσε λίγες στιγμές χαλάρωσης σε κάποιο κενό της «Hybrid» περιοδείας της
Με μπικίνι δίπλα σε πισίνα φωτογραφήθηκε η Ελένη Φουρέιρα, δείχνοντας πώς μοιάζει όταν βρίσκεται «εκτός υπηρεσίας», μακριά από τις πίστες και τις μουσικές σκηνές.
Η τραγουδίστρια, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πόζες της, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης σε κάποιο κενό της από την περιοδεία της με τίτλο «Hybrid».
Στην πρώτη φωτογραφία φορά ένα ολόσωμο ασημένιο μαγιό, ενώ στα υπόλοιπα στιγμιότυπα φορά ένα μαύρο μπικίνι με κρίκους. Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Φουρέιρα έγραψε: «Έτσι μοιάζει το "εκτός υπηρεσίας"».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πόζες της, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης σε κάποιο κενό της από την περιοδεία της με τίτλο «Hybrid».
Στην πρώτη φωτογραφία φορά ένα ολόσωμο ασημένιο μαγιό, ενώ στα υπόλοιπα στιγμιότυπα φορά ένα μαύρο μπικίνι με κρίκους. Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Φουρέιρα έγραψε: «Έτσι μοιάζει το "εκτός υπηρεσίας"».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα