Οι πόζες της Ελένης Φουρέιρα με μπικίνι δίπλα σε πισίνα: Έτσι μοιάζει το «εκτός υπηρεσίας», έγραψε
GALA
Ελένη Φουρέιρα Μπικίνι

Οι πόζες της Ελένης Φουρέιρα με μπικίνι δίπλα σε πισίνα: Έτσι μοιάζει το «εκτός υπηρεσίας», έγραψε

Η τραγουδίστρια απόλαυσε λίγες στιγμές χαλάρωσης σε κάποιο κενό της «Hybrid» περιοδείας της

Οι πόζες της Ελένης Φουρέιρα με μπικίνι δίπλα σε πισίνα: Έτσι μοιάζει το «εκτός υπηρεσίας», έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με μπικίνι δίπλα σε πισίνα φωτογραφήθηκε η Ελένη Φουρέιρα, δείχνοντας πώς μοιάζει όταν βρίσκεται «εκτός υπηρεσίας», μακριά από τις πίστες και τις μουσικές σκηνές.

Η τραγουδίστρια, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πόζες της, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης σε κάποιο κενό της από την περιοδεία της με τίτλο «Hybrid».

Στην πρώτη φωτογραφία φορά ένα ολόσωμο ασημένιο μαγιό, ενώ στα υπόλοιπα στιγμιότυπα φορά ένα μαύρο μπικίνι με κρίκους. Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Φουρέιρα έγραψε: «Έτσι μοιάζει το "εκτός υπηρεσίας"».

Δείτε τις φωτογραφίες


Οι πόζες της Ελένης Φουρέιρα με μπικίνι δίπλα σε πισίνα: Έτσι μοιάζει το «εκτός υπηρεσίας», έγραψε
Οι πόζες της Ελένης Φουρέιρα με μπικίνι δίπλα σε πισίνα: Έτσι μοιάζει το «εκτός υπηρεσίας», έγραψε
Οι πόζες της Ελένης Φουρέιρα με μπικίνι δίπλα σε πισίνα: Έτσι μοιάζει το «εκτός υπηρεσίας», έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης