Η εμφάνιση «έκπληξη» του Τζάστιν Μπίμπερ σε αθλητικό φεστιβάλ και οι φωτογραφίες με τη σύζυγό του Χέιλι σε τρυφερές στιγμές
Η εμφάνιση «έκπληξη» του Τζάστιν Μπίμπερ σε αθλητικό φεστιβάλ και οι φωτογραφίες με τη σύζυγό του Χέιλι σε τρυφερές στιγμές
Ο τραγουδιστής βγήκε στη σκηνή του Fanatics Fest και έσκισε την μπλούζα του λίγα λεπτά μετά την έναρξη του σόου
Μία εμφάνιση «έκπληξη» πραγματοποίησε ο Τζάστιν Μπίμπερ σε αθλητικό φεστιβάλ, από όπου δημοσίευσε φωτογραφίες με τη σύζυγό του Χέιλι σε τρυφερές στιγμές.
Ο τραγουδιστής βγήκε στη σκηνή του Fanatics Fest το Σάββατο 18 Ιουλίου φορώντας γυαλιά ηλίου και ερμήνευσε τις επιτυχίες του, σκίζοντας την μπλούζα του λίγα λεπτά μετά την έναρξη του σόου, ενώ όλοι γύρω του χειροκροτούσαν.
Δείτε βίντεο
Στη συνέχεια, ο Μπίμπερ δοκιμάστηκε και σε διάφορα αθλήματα, όπως το μπέιζμπολ, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ρίχνοτας βολές.
Στο προφίλ του στο Instagram έκανε διάφορες αναρτήσεις από την ημέρα αυτή, ανάμεσα στις οποίες ήταν και μία με τη σύζυγό του. Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι, χαμογελώντας στον φακό, με τον Τζάστιν Μπίμπερ να είναι πιο διαχυτικός με τη Χέιλι.
Ο τραγουδιστής βγήκε στη σκηνή του Fanatics Fest το Σάββατο 18 Ιουλίου φορώντας γυαλιά ηλίου και ερμήνευσε τις επιτυχίες του, σκίζοντας την μπλούζα του λίγα λεπτά μετά την έναρξη του σόου, ενώ όλοι γύρω του χειροκροτούσαν.
Δείτε βίντεο
BIEBER 4 LIFE 👏@Fanatics | @FanaticsFest | @justinbieber pic.twitter.com/2Hgmj8I1fX— WWE (@WWE) July 18, 2026
Στη συνέχεια, ο Μπίμπερ δοκιμάστηκε και σε διάφορα αθλήματα, όπως το μπέιζμπολ, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ρίχνοτας βολές.
Justin Bieber throwing strikes shirtless 👀@Fanatics | @FanaticsFest | @JustinBieber pic.twitter.com/7eFMuwNwUf— MLB (@MLB) July 18, 2026
Justin Bieber sinking threes at @FanaticsFest 🎯 pic.twitter.com/0dr2QNUL40— NBA (@NBA) July 18, 2026
Justin Bieber couldn't miss at Fanatics Fest 🤯 pic.twitter.com/eJMAHZ509l— The Athletic (@TheAthletic) July 18, 2026
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα