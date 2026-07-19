Η εμφάνιση «έκπληξη» του Τζάστιν Μπίμπερ σε αθλητικό φεστιβάλ και οι φωτογραφίες με τη σύζυγό του Χέιλι σε τρυφερές στιγμές
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Τζάστιν Μπίμπερ Χέιλι Μπίμπερ

Η εμφάνιση «έκπληξη» του Τζάστιν Μπίμπερ σε αθλητικό φεστιβάλ και οι φωτογραφίες με τη σύζυγό του Χέιλι σε τρυφερές στιγμές

Ο τραγουδιστής βγήκε στη σκηνή του Fanatics Fest και έσκισε την μπλούζα του λίγα λεπτά μετά την έναρξη του σόου

Η εμφάνιση «έκπληξη» του Τζάστιν Μπίμπερ σε αθλητικό φεστιβάλ και οι φωτογραφίες με τη σύζυγό του Χέιλι σε τρυφερές στιγμές
Ιωάννα Μαρίνου
Μία εμφάνιση «έκπληξη» πραγματοποίησε ο Τζάστιν Μπίμπερ σε αθλητικό φεστιβάλ, από όπου δημοσίευσε φωτογραφίες με τη σύζυγό του Χέιλι σε τρυφερές στιγμές.

Ο τραγουδιστής βγήκε στη σκηνή του Fanatics Fest το Σάββατο 18 Ιουλίου φορώντας γυαλιά ηλίου και ερμήνευσε τις επιτυχίες του, σκίζοντας την μπλούζα του λίγα λεπτά μετά την έναρξη του σόου, ενώ όλοι γύρω του χειροκροτούσαν.

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Στη συνέχεια, ο Μπίμπερ δοκιμάστηκε και σε διάφορα αθλήματα, όπως το μπέιζμπολ, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ρίχνοτας βολές.

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Στο προφίλ του στο Instagram έκανε διάφορες αναρτήσεις από την ημέρα αυτή, ανάμεσα στις οποίες ήταν και μία με τη σύζυγό του. Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι, χαμογελώντας στον φακό, με τον Τζάστιν Μπίμπερ να είναι πιο διαχυτικός με τη Χέιλι.


Η εμφάνιση «έκπληξη» του Τζάστιν Μπίμπερ σε αθλητικό φεστιβάλ και οι φωτογραφίες με τη σύζυγό του Χέιλι σε τρυφερές στιγμές
Η εμφάνιση «έκπληξη» του Τζάστιν Μπίμπερ σε αθλητικό φεστιβάλ και οι φωτογραφίες με τη σύζυγό του Χέιλι σε τρυφερές στιγμές
Η εμφάνιση «έκπληξη» του Τζάστιν Μπίμπερ σε αθλητικό φεστιβάλ και οι φωτογραφίες με τη σύζυγό του Χέιλι σε τρυφερές στιγμές
Ιωάννα Μαρίνου

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