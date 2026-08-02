Η Ιωάννα Παλιοσπύρου φωτογραφίζεται πάνω σε σκάφος και εύχεται «καλό μήνα»
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Ιωάννα Παλιοσπύρου Αύγουστος Σκάφος

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου φωτογραφίζεται πάνω σε σκάφος και εύχεται «καλό μήνα»

Μακάρι αυτός ο μήνας να μετρηθεί με ηλιοβασιλέματα, αγκαλιές, γέλια, έγραψε σε ανάρτησή της

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου φωτογραφίζεται πάνω σε σκάφος και εύχεται «καλό μήνα»
52 ΣΧΟΛΙΑ
Ποζάροντας πάνω σε σκάφος υποδέχτηκε τον Αύγουστο η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της στους διαδικτυακούς της ακόλουθους για «καλό μήνα».

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου φωτογραφήθηκε με κίτρινο μπικίνι, αλλά και με ένα μπλε σύνολο. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με γυαλιά ηλίου και ψάθινο καπέλο, ενώ σε ορισμένες λήψεις επέλεξε να βάλει ένα πολύχρωμο μαντήλι στα μαλλιά της.

Στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες που ανάρτησε, έγραψε: «Καλό Αύγουστο! Μακάρι αυτός ο μήνας να μετρηθεί με ηλιοβασιλέματα, αγκαλιές, γέλια και εκείνες τις μικρές στιγμές που κάνουν τη ζωή να μοιάζει πολύ πιο μεγάλη».

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ιωάννα Παλιοσπύρου φωτογραφίζεται πάνω σε σκάφος και εύχεται «καλό μήνα»
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου φωτογραφίζεται πάνω σε σκάφος και εύχεται «καλό μήνα»
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου φωτογραφίζεται πάνω σε σκάφος και εύχεται «καλό μήνα»
52 ΣΧΟΛΙΑ

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