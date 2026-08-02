Νίκη Λάμη: Οι λήψεις με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Νίκη Λάμη: Οι λήψεις με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Η ηθοποιός ευχήθηκε «καλό μήνα» στους διαδικτυακούς της ακόλουθους δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα
Με φόντο το ηλιοβασίλεμα φωτογραφήθηκε η Νίκη Λάμη, δημοσιεύοντας στη συνέχεια μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτό τον τρόπο η ηθοποιός επέλεξε να ευχηθεί στους διαδικτυακούς της ακόλουθους «καλό μήνα».
Η Νίκη Λάμη φόρεσε ένα καφέ σύνολο και ένα λεοπάρ μαντήλι στα μαλλιά και πόζαρε σε ταράτσα, με το ηλιοβασίλεμα να απλώνεται στο βάθος. «Καλό μήνα βρε παιδιά. Καλό Αύγουστο. Καλύτερες μέρες», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Νίκη Λάμη φόρεσε ένα καφέ σύνολο και ένα λεοπάρ μαντήλι στα μαλλιά και πόζαρε σε ταράτσα, με το ηλιοβασίλεμα να απλώνεται στο βάθος. «Καλό μήνα βρε παιδιά. Καλό Αύγουστο. Καλύτερες μέρες», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
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