ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Τραγανό Ηλείας: Κλειστή η Ολυμπία Οδός στο ρεύμα προς Πύργο

Νέα επίθεση Μιλέι κατά του Λούλα: «Είναι κλέφτης και διεφθαρμένος»
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Αργεντινή Χαβιέρ Μιλέι

Νέα επίθεση Μιλέι κατά του Λούλα: «Είναι κλέφτης και διεφθαρμένος»

Ο πρόεδρος της Αργεντινής επανέλαβε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, μία εβδομάδα μετά τη διπλωματική κρίση μεταξύ Μπουένος Άιρες και Μπραζίλια

Νέα επίθεση Μιλέι κατά του Λούλα: «Είναι κλέφτης και διεφθαρμένος»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι επανέλαβε χθες Κυριακή τις κατηγορίες του σε βάρος του κεντροαριστερού ομολόγου του της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, χαρακτηρίζοντάς τον «κλέφτη» και «διεφθαρμένο», ενώ παρόμοια τοποθέτησή του πριν από μια εβδομάδα είχε ήδη πυροδοτήσει διμερή διπλωματική κρίση.

«Είναι κλέφτης, είναι διεφθαρμένος, είχε καταδικαστεί για κλοπή και διαφθορά, ήταν στη φυλακή, είναι αλήθεια λοιπόν πως μπορούμε να μιλάμε για κρατούμενο», είπε ο πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο LN+.

Ανάλογες δηλώσεις το περασμένο σαββατοκύριακο στη Βραζιλία από τον Χαβιέρ Μιλέι, όταν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ του υποψηφίου της βραζιλιάνικης δεξιάς γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου χαρακτήρισε «κρατούμενο» και «κλέφτη» τον ομόλογό του Λούλα, πυροδότησαν διπλωματική κρίση ανάμεσα στους δυο γείτονες, παραδοσιακούς εταίρους και συμμάχους.

Η Μπραζίλια ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της Βραζιλίας στο Μπουένος Άιρες και κάλεσε τον πρεσβευτή της Αργεντινής στη χώρα για να του επιδοθεί διαμαρτυρία και να του εκφραστεί η «αποδοκιμασία» της.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης