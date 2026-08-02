Μειώσεις φόρων και μέτρα για μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες «κλειδώνουν» στο πακέτο της ΔΕΘ

Παρεμβάσεις για την αναχαίτιση νέων κυμάτων ακρίβειας στην αγορά από την κρίση στη Μέση Ανατολή - Το δεύτερο 15νθήμερο του Αυγούστου οριστικοποιούνται τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη