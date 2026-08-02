Ελένη Φιλίνη: Δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου, νιώθω πραγματικά χορτάτη
Ελένη Φιλίνη: Δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου, νιώθω πραγματικά χορτάτη
Θεωρώ ευλογία το να μεγαλώνω, τόνισε η ηθοποιός
Τη σχέση της με το πέρασμα του χρόνου περιέγραψε η Ελένη Φιλίνη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν την αγχώνει ούτε τη φοβίζει. Αντιθέτως, η ηθοποιός βιώνει ως ευλογία το γεγονός ότι μεγαλώνει, ενώ νιώθει πλήρης με όσα έχει ζήσει. Χωρίς να έχει ανεκπλήρωτες επιθυμίες, θέλει να παραμείνει ενεργή.
«Δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Αντιθέτως, θεωρώ ευλογία το να μεγαλώνω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη ζωή τους και αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ. Αγαπώ πολύ τη ζωή και εύχομαι να έχω υγεία, δύναμη και διάθεση για δημιουργία για πολλά ακόμα χρόνια. Δεν με φοβίζει ο χρόνος», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν.
Η Ελένη Φιλίνη διευκρίνισε ότι αυτό που επιθυμεί είναι να παραμείνει υγιής και δραστήρια επαγγελματικά: «Το μόνο που θέλω να είμαι καλά, να στέκομαι στα πόδια μου και να συνεχίζω να κάνω τη δουλειά που αγαπώ. Και η αλήθεια είναι πως αυτή την περίοδο εργάζομαι με την ίδια όρεξη, την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος που είχα όταν ήμουν 30 ετών».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η ηθοποιός εξήγησε ότι νιώθει ολοκληρωμένη με όσα έχει πετύχει. Αντιθέτως, θεωρεί τον εαυτό της τυχερό που συμμετείχε σε αξιόλογες παραγωγές. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Νιώθω πραγματικά χορτάτη από όσα έχω ζήσει. Δεν έχω απωθημένα. Είχα την ευλογία να συμμετέχω σε σπουδαίες δουλειές, να ερμηνεύσω πολλούς διαφορετικούς ρόλους και να συνεργαστώ με κορυφαίους ανθρώπους του χώρου. Αυτό που θέλω σήμερα είναι να συνεχίζω να δημιουργώ. Έχω πολλή ενέργεια και αγαπώ τη δουλειά μου, γι’ αυτό όσο μπορώ και όσο έχω τη διάθεση, θέλω να παραμένω ενεργή».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Αντιθέτως, θεωρώ ευλογία το να μεγαλώνω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη ζωή τους και αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ. Αγαπώ πολύ τη ζωή και εύχομαι να έχω υγεία, δύναμη και διάθεση για δημιουργία για πολλά ακόμα χρόνια. Δεν με φοβίζει ο χρόνος», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν.
Η Ελένη Φιλίνη διευκρίνισε ότι αυτό που επιθυμεί είναι να παραμείνει υγιής και δραστήρια επαγγελματικά: «Το μόνο που θέλω να είμαι καλά, να στέκομαι στα πόδια μου και να συνεχίζω να κάνω τη δουλειά που αγαπώ. Και η αλήθεια είναι πως αυτή την περίοδο εργάζομαι με την ίδια όρεξη, την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος που είχα όταν ήμουν 30 ετών».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η ηθοποιός εξήγησε ότι νιώθει ολοκληρωμένη με όσα έχει πετύχει. Αντιθέτως, θεωρεί τον εαυτό της τυχερό που συμμετείχε σε αξιόλογες παραγωγές. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Νιώθω πραγματικά χορτάτη από όσα έχω ζήσει. Δεν έχω απωθημένα. Είχα την ευλογία να συμμετέχω σε σπουδαίες δουλειές, να ερμηνεύσω πολλούς διαφορετικούς ρόλους και να συνεργαστώ με κορυφαίους ανθρώπους του χώρου. Αυτό που θέλω σήμερα είναι να συνεχίζω να δημιουργώ. Έχω πολλή ενέργεια και αγαπώ τη δουλειά μου, γι’ αυτό όσο μπορώ και όσο έχω τη διάθεση, θέλω να παραμένω ενεργή».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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