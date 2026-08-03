Πολωνός αθλητής διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική από τη Σουηδία στην Πολωνία χωρίς ύπνο επί 55 ώρες και έγραψε ιστορία, δείτε βίντεο

Ο Μπαρτλομιέι Κουμπκόφσκι κάλυψε περισσότερα από 160 χιλιόμετρα και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ολοκλήρωσε το εγχείρημα





Έπειτα από περίπου 55 ώρες αδιάκοπης προσπάθειας, χωρίς ύπνο και χωρίς να αγγίξει ούτε μία φορά το συνοδευτικό σκάφος, κάλυψε περισσότερα από 160 χιλιόμετρα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πέμπτη και πιο απαιτητική απόπειρά του.







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Λίγα λεπτά μετά τον τερματισμό, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ήταν τόσο εξαντλημένος ώστε «ακόμα δεν γνωρίζει» πώς ακριβώς αισθάνεται που κατάφερε να διασχίσει τη Βαλτική.



160 χιλιόμετρα χωρίς ύπνο και χωρίς ανάπαυση Η αποστολή διήρκεσε περίπου 56 ώρες, στη διάρκεια των οποίων ο Πολωνός κολυμβητής δεν κοιμήθηκε ούτε λεπτό, δεν σταμάτησε για ξεκούραση και δεν άγγιξε ποτέ το συνοδευτικό σκάφος που τον ακολουθούσε αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας.



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Οι παραισθήσεις και η μάχη με την εξάντληση Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν μόνο η σωματική καταπόνηση, αλλά και η ψυχολογική πίεση από την ακραία έλλειψη ύπνου.



Μια θέση στην ιστορία της κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης κατέκτησε ο Πολωνός αθλητής υπεραποστάσεων Μπαρτλομιέι Κουμπκόφσκι, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική Θάλασσα από τη Σουηδία έως την Πολωνία Έπειτα από περίπου 55 ώρες αδιάκοπης προσπάθειας, χωρίς ύπνο και χωρίς να αγγίξει ούτε μία φορά το συνοδευτικό σκάφος, κάλυψε περισσότερα από 160 χιλιόμετρα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πέμπτη και πιο απαιτητική απόπειρά του. Κουμπκόφσκι ξεκίνησε την προσπάθειά του την Παρασκευή από τις ακτές της Σουηδίας και το βράδυ της Κυριακής, λίγο πριν από τις 20:00, έφτασε στην παραλία του Τζιβνούφ, στη Δυτική Πομερανία της Πολωνίας.Εκατοντάδες φίλαθλοι τον υποδέχθηκαν στην ακτή, όπου, σύμφωνα με τους κανόνες της πρόκλησης, έπρεπε να βγει μόνος του από το νερό ώστε να αναγνωριστεί επίσημα η επιτυχία του.Λίγα λεπτά μετά τον τερματισμό, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ήταν τόσο εξαντλημένος ώστε «ακόμα δεν γνωρίζει» πώς ακριβώς αισθάνεται που κατάφερε να διασχίσει τη Βαλτική.Η αποστολή διήρκεσε περίπου 56 ώρες, στη διάρκεια των οποίων ο Πολωνός κολυμβητής δεν κοιμήθηκε ούτε λεπτό, δεν σταμάτησε για ξεκούραση και δεν άγγιξε ποτέ το συνοδευτικό σκάφος που τον ακολουθούσε αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας.Ο Μάρτσιν Τσιεσλάκ, μέλος της ομάδας Purely Athletic, περιέγραψε ότι ο Κουμπκόφσκι κολυμπούσε ασταμάτητα, κίνηση με την κίνηση, επί περισσότερο από δύο ημέρες, ενώ το πλήρωμα φρόντιζε για την πλοήγηση, την τροφοδοσία και την ασφάλειά του.Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν μόνο η σωματική καταπόνηση, αλλά και η ψυχολογική πίεση από την ακραία έλλειψη ύπνου.

Όπως εξήγησε ο Τσιεσλάκ, μετά τη δεύτερη συνεχόμενη άυπνη νύχτα εμφανίστηκαν παραισθήσεις και στιγμές κατά τις οποίες ο αθλητής έχανε την επαφή με την πραγματικότητα.



Παρά τις κρίσεις αυτές, η πολύμηνη προετοιμασία σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, διατροφής και ψυχολογικής υποστήριξης επέτρεψε στην ομάδα να περιορίσει τα προβλήματα στο ελάχιστο και να οδηγήσει τον αθλητή με ασφάλεια στον τερματισμό.







Πέντε προσπάθειες για έναν ιστορικό άθλο Η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2022. Στην πρώτη του απόπειρα ο Κουμπκόφσκι κατάφερε να καλύψει 115 χιλιόμετρα, ενώ κάθε επόμενη χρονιά πλησίαζε όλο και περισσότερο στον στόχο του.



Το 2025 έφτασε μια ανάσα από την επιτυχία, έχοντας διανύσει 159 χιλιόμετρα. Ωστόσο, μόλις 11 χιλιόμετρα πριν από τις πολωνικές ακτές έχασε τις αισθήσεις του και η προσπάθεια διακόπηκε.



Στην πέμπτη απόπειρά του αξιοποίησε, όπως ανέφερε ο Τσιεσλάκ, όλη την εμπειρία που είχε αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια, παρουσιάζοντας εξαιρετική αυτοσυγκέντρωση και διαχείριση των δυνάμεών του.



Η σκληρή προετοιμασία και ο συμβολισμός της προσπάθειας Η προετοιμασία για το εγχείρημα περιλάμβανε εξαντλητικές προπονήσεις, πολύωρες συνεδρίες στην πισίνα, νυχτερινές κολυμβήσεις και εντατική πνευματική προετοιμασία, ώστε ο αθλητής να αντέξει τις ακραίες συνθήκες της αποστολής.



Ο Κουμπκόφσκι αφιέρωσε το ιστορικό του επίτευγμα στα παιδιά και τους νέους που υποστηρίζει το ίδρυμα Cancer Fighters, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων.



Ο Πολωνός είναι κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στην κολύμβηση διάρκειας 24 ωρών και δημιουργός του εγχειρήματος Ultra Baltic Swim, μέσα από το οποίο επιδίωξε να πραγματοποιήσει τη διάσχιση της Βαλτικής και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τον σκοπό που υποστήριζε.