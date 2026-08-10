Ο Λευτέρης Πανταζής και η Κόνι Μεταξά φωτογραφίζονται αγκαλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Ο Λευτέρης Πανταζής και η Κόνι Μεταξά φωτογραφίζονται αγκαλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Ο τραγουδιστής ανέβασε στο Instagram ένα κοινό στιγμιότυπο με την κόρη του
Μία κοινή φωτογραφία του με την Κόνι Μεταξά δημοσίευσε στα social media ο Λευτέρης Πανταζής. Ο τραγουδιστής και η κόρη του βρέθηκαν στα Φιλιατρά και εκείνος ανάρτησε στο Instagram μία φωτογραφία από την παραμονή τους εκεί.
Οι δυο τους απαθανατίζονται αγκαλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα, ενώ η Κόνι Μεταξά κρατά στα χέρια της ένα σκυλάκι. «Ηλιοβασίλεμα στα Φιλιατρά», σχολίασε δίπλα στην εικόνα ο Λευτέρης Πανταζής.
Δείτε το στιγμιότυπο
Σε συνέντευξή του τον περασμένο Απρίλιο, ο Λευτέρης Πανταζής είχε αναφερθεί στις διακυμάνσεις που είχε η σχέση του με την Κόνι Μεταξά. Ο τραγουδιστής είχε εξηγήσει πως την περίοδο του κορωνοϊού ήρθαν πιο κοντά, διευκρινίζοντας πως πλέον όλες οι δυσκολίες έχουν ξεπεραστεί.
Όπως είχε πει στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Κάτι δεν πήγαινε καλά τότε με τη Ζώζα, χωρίσαμε όπως χωρίζουνε όλες οι οικογένειες, αλλά μείναμε αγαπημένοι. Το παιδί μου ήρθε κοντά μου γύρω στα 18 του. Μετά έφυγε Αμερική για σπουδές. Όταν γύρισε ασχολήθηκε πιο πολύ με αυτό που έμαθε στην Αμερική. Θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθεσία, κάνει διάφορα. Την περίοδο του κορωνοϊού ήρθαμε κοντά, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε, γιατί στο ίδιο σπίτι ήμασταν. Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια και είμαστε μία χαρά όλοι. Τα βρήκα με το παιδί, πέρασα μια οικογενειακή θύελλα, αλλά τώρα τελείωσε. Υπάρχει γαλήνη και αγάπη».
Οι δυο τους απαθανατίζονται αγκαλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα, ενώ η Κόνι Μεταξά κρατά στα χέρια της ένα σκυλάκι. «Ηλιοβασίλεμα στα Φιλιατρά», σχολίασε δίπλα στην εικόνα ο Λευτέρης Πανταζής.
Δείτε το στιγμιότυπο
Σε συνέντευξή του τον περασμένο Απρίλιο, ο Λευτέρης Πανταζής είχε αναφερθεί στις διακυμάνσεις που είχε η σχέση του με την Κόνι Μεταξά. Ο τραγουδιστής είχε εξηγήσει πως την περίοδο του κορωνοϊού ήρθαν πιο κοντά, διευκρινίζοντας πως πλέον όλες οι δυσκολίες έχουν ξεπεραστεί.
Όπως είχε πει στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Κάτι δεν πήγαινε καλά τότε με τη Ζώζα, χωρίσαμε όπως χωρίζουνε όλες οι οικογένειες, αλλά μείναμε αγαπημένοι. Το παιδί μου ήρθε κοντά μου γύρω στα 18 του. Μετά έφυγε Αμερική για σπουδές. Όταν γύρισε ασχολήθηκε πιο πολύ με αυτό που έμαθε στην Αμερική. Θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθεσία, κάνει διάφορα. Την περίοδο του κορωνοϊού ήρθαμε κοντά, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε, γιατί στο ίδιο σπίτι ήμασταν. Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια και είμαστε μία χαρά όλοι. Τα βρήκα με το παιδί, πέρασα μια οικογενειακή θύελλα, αλλά τώρα τελείωσε. Υπάρχει γαλήνη και αγάπη».
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