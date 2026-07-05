Ιωάννα Τούνη από την παραλία: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και όλοι μας ρωτάνε «καλά μετά το Μπαλί πήγατε εκεί;»
Ιωάννα Τούνη από την παραλία: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και όλοι μας ρωτάνε «καλά μετά το Μπαλί πήγατε εκεί;»
Έκανα εδώ κάμπινγκ για μια δεκαετία οικογενειακά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είπε η influencer
Σε παραλία της Χαλκιδικής έκανε το μπάνιο της η Ιωάννα Τούνη μετά το ταξίδι στο Μπαλί, αναφέροντας ότι πολλοί σχολιάζουν γιατί διάλεξε τη συγκεκριμένη περιοχή μετά τον εξωτικό προορισμό.
Η influencer δημοσίευσε το Σάββατο 4 Ιουλίου βίντεο από παραλία, όπου βρέθηκε με τη συνέταιρο και κουμπάρα της, Στέλλα, με την οποία είχαν περάσει μερικές ημέρες στο Μπαλί μαζί με άλλες φίλες τους.
Ενώ οι δύο γυναίκες ήταν στην παραλία, η Ιωάννα Τούνη δήλωσε μέσω Instagram story ότι έχει παιδικές αναμνήσεις με την οικογένειά της από τη Χαλκιδική, μιας και έκαναν εκεί κάμπινγκ, όπως είπε.
Στη συνέχεια, μοιράστηκε δημόσια τα σχόλια που δέχτηκε σχετικά με την περιοχή όπου έκανε μία σύντομη απόδραση μετά το Μπαλί, λέγοντας: «Όλοι μας ρωτάνε: “Καλά μετά το Μπαλί πήγατε Χαλκιδική;" Αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Το εννοώ. Ειδικά εγώ, σε αυτή την παραλία, εκεί πέρα στο τέρμα, έκανα κάμπινγκ για μια δεκαετία τουλάχιστον οικογενειακά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Οπότε έχω τις πιο όμορφες αναμνήσεις μου από εδώ πέρα. Αγαπώ Χαλκιδική».
Δείτε το βίντεο
Η influencer δημοσίευσε το Σάββατο 4 Ιουλίου βίντεο από παραλία, όπου βρέθηκε με τη συνέταιρο και κουμπάρα της, Στέλλα, με την οποία είχαν περάσει μερικές ημέρες στο Μπαλί μαζί με άλλες φίλες τους.
Ενώ οι δύο γυναίκες ήταν στην παραλία, η Ιωάννα Τούνη δήλωσε μέσω Instagram story ότι έχει παιδικές αναμνήσεις με την οικογένειά της από τη Χαλκιδική, μιας και έκαναν εκεί κάμπινγκ, όπως είπε.
Στη συνέχεια, μοιράστηκε δημόσια τα σχόλια που δέχτηκε σχετικά με την περιοχή όπου έκανε μία σύντομη απόδραση μετά το Μπαλί, λέγοντας: «Όλοι μας ρωτάνε: “Καλά μετά το Μπαλί πήγατε Χαλκιδική;" Αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Το εννοώ. Ειδικά εγώ, σε αυτή την παραλία, εκεί πέρα στο τέρμα, έκανα κάμπινγκ για μια δεκαετία τουλάχιστον οικογενειακά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Οπότε έχω τις πιο όμορφες αναμνήσεις μου από εδώ πέρα. Αγαπώ Χαλκιδική».
Δείτε το βίντεο
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