Ιωάννα Τούνη για τον λόγο που τη διώχνουν οι ψυχολόγοι και τη θεραπεία ζεύγους με τον Αλεξάνδρου: Είναι λίγο τρομακτικό να μην με θέλουν
Ιωάννα Τούνη για τον λόγο που τη διώχνουν οι ψυχολόγοι και τη θεραπεία ζεύγους με τον Αλεξάνδρου: Είναι λίγο τρομακτικό να μην με θέλουν
Πρώτη φορά είχα πάει σε μία ψυχολόγο, όταν είχε αρρωστήσει η μαμά μου από καρκίνο, είπε η influencer
Την εμπειρία της από τις επισκέψεις σε ψυχολόγους μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη, εξηγώντας γιατί εν τέλει καταλήγουν να της λένε πως δεν χρειάζεται να συνεχίσει τις συνεδρίες, ενώ αναφέρθηκε και στην περίοδο που έκανε θεραπεία ζεύγους με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.
Την Τρίτη 14 Ιουλίου, η influencer δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μέσα από το οποίο απευθυνόταν στους διαδικτυακούς της φίλους, σχολιάζοντας ότι μέχρι σήμερα έχει πάει σε ψυχολόγο τρεις φορές. Η μία ήταν όταν η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο, στη συνέχεια έκανε θεραπεία ζεύγους με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου όταν ήταν ακόμα σε σχέση και έπειτα αποφάσισε να επισκεφτεί ξανά ψυχολόγο όταν χώρισαν, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση λόγω του γιου της.
Όπως εξήγησε η Ιωάννα Τούνη, και στις τρεις περιπτώσεις έκανε μερικές συνεδρίες, όμως ο σύμβουλος ψυχικής υγείας κάθε φορά της έλεγε, πως δεν υπήρχε ανάγκη να συνεχίσει, εκτός και εάν το ένιωθε εκείνη.
Αρχικά, η influencer δήλωσε: «Γενικά μου στέλνετε πάρα πολύ συχνά, αν με όλο αυτό το μίσος και όλη αυτή την κατάσταση που βιώνω στα social και όλη αυτή την τοξικότητα, πηγαίνω σε κάποιον ψυχολόγο, αν παίρνω βοήθεια από κάποιον. Οπότε, άκου να δεις τώρα πώς έχει η κατάσταση. Για αρχή να σου πω ότι όντως έκανα κάποιες συνεδρίες σε ψυχολόγο, τύπου θεραπεία ζεύγους όμως, όταν ήμουν με τον πατέρα του Πάρη, που εκεί προσπαθούσα να σώσω όλο αυτό που είχα τέλος πάντων. Οπότε, εκεί ένιωσα όντως την ανάγκη να πάρω βοήθεια από κάποιον, όχι για εμένα, αλλά για το κομμάτι, κατάλαβες, το κοινό. Βέβαια, κάθε μία-δύο συνεδρίες καταλήγαμε ο σύντροφός μου να λέει ότι δεν είναι κατάλληλοι θεραπευτές και να αλλάζουμε θεραπευτή. Οπότε, κάπως αυτή η κατάσταση πήγε άκλαφτη μετά από τρία-τέσσερα άτομα που αλλάξαμε. Και την κατάληξη νομίζω την γνωρίζετε όλοι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που επισκέφθηκε ψυχολόγο για προσωπικούς λόγους, όταν η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο, αποκαλύπτοντας τι της είπε η ειδικός έπειτα από μία ή δύο συνεδρίες: «Τώρα, αναφορικά με εμένα, πρώτη φορά είχα πάει σε μία γυναίκα ψυχολόγο στη Θεσσαλονίκη, πριν από 5 χρόνια περίπου, όταν είχε αρρωστήσει η μαμά μου από καρκίνο. Μου είχαν πέσει πάρα πολλά, τέλος πάντων. Αυτή τη γιατρό μου τη σύστησε μία φίλη μου, η οποία πήγαινε για καιρό και τη βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε, είχα ακούσει πολύ καλό feedback. Τέλος πάντων, και πήγα, έκανα μία συνεδρία με την κοπέλα, και μετά από μία ή δύο συνεδρίες, δεν είμαι βέβαιη, μου είπε, "ξέρεις τι, Ιωάννα; Εγώ δεν χρειάζομαι να σε βλέπω. Οπότε δεν έχω να σου πω π.χ. έλα την άλλη βδομάδα ή κάτι αντίστοιχο. Αν εσύ νιώσεις ότι κάπου θέλεις να μιλήσεις, εννοείται πως μπορείς να έρχεσαι". Οπότε και δεν ξαναπήγα, γιατί να σου πω την αλήθεια, έχω τόσο καλούς φίλους, είμαι τόσο τυχερή, που πραγματικά αν θέλω σε κάποιον να μιλήσω για να μοιραστώ το βάρος μιας δύσκολης κατάστασης που βιώνω, έχω τους ανθρώπους μου και αυτό με κάνει να νιώθω πάντα πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο ανάλαφρη».
Έπειτα, σχολίασε ότι απευθύνθηκε ξανά σε ψυχολόγο μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, διευκρινίζοντας πως αυτή τη φορά δεν αναζητούσε βοήθεια για τον εαυτό της, αλλά συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση του γιου τους: «Τελευταία φορά λοιπόν που πήγα σε ψυχολόγο και ζήτησα βοήθεια ψυχολόγου, ήταν πριν από 1 χρόνο και κάτι, όταν χώρισα πρακτικά. Και πάλι όχι για εμένα, θέλησα να πάω γιατί ήθελα βοήθεια με το αν θα έπρεπε να κάνω κάτι για να διαχειρίζομαι τον Πάρη πιο σωστά. Κάναμε ένα online ραντεβού και μιλήσαμε, τέλος πάντων, και πρακτικά μετά από πολλή ώρα που του έλεγα τα δικά μου τα διάφορα, αναφορικά με τους προβληματισμούς μου και λοιπά, για το χωρισμό, για το πώς να συμπεριφέρομαι στο μωρό μου, μου λέει, "με όλο το θάρρος και όλο τον σεβασμό, ξέρω ποια είσαι και επειδή σε ακούω πώς μιλάς, καταλαβαίνω τις απόψεις σου, καταλαβαίνω όλα αυτά που μου λες, δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλω απλά να σου πάρω τα λεφτά, αν θέλεις να το πω έτσι. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, να κάνω συνεδρίες μαζί σου απλά για να για να καίει η λάμπα, πρακτικά". Μου λέει, "δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποια άλλη ακόμη συνεδρία. Θα σου συστήσω ένα βιβλίο, γονεϊκό να διαβάσεις, το οποίο θεωρώ ότι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ"».
Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε πώς ερμηνεύει η ίδια το γεγονός ότι δύο διαφορετικοί ψυχολόγοι δεν έκριναν απαραίτητη τη συνέχιση των συνεδριών, τονίζοντας πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι υπαρκτά και ζητώντας παράλληλα τη γνώμη των ακολούθων της. Όπως είπε: «Και ξέρεις, ήταν η δεύτερη φορά που με έχει απορρίψει, με την καλή έννοια, ψυχολόγος. Και εν τέλει τα βάζω κάτω και σκέφτομαι το εξής. Εντάξει, προβλήματα έχω πολλά. Πολλές φορές και κλαίω και με πιάνουν τα τα διάφορά μου. Η διαφορά είναι ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Δηλαδή, δεν είχα ποτέ αυτό το να δημιουργώ προβλήματα στο κεφάλι μου, τα οποία δεν υπάρχουν, να παθαίνω κρίσεις πανικού. Οπότε, ήδη αυτό που μπορεί να έχω να διαχειριστώ είναι ότι νιώθω μόνη μου στον κόσμο, γιατί δεν έχω μαμά και μπαμπά, ή το ότι γίνεται ένα δικαστήριο, το οποίο για το οποίο εγώ παλεύω 10 χρόνια και όλα είναι πολύ δύσκολα για εμένα. Κάνω πάντα το καλύτερο που μπορώ, βάζω πάντα σε προτεραιότητα την Ιωάννα και προσπαθώ πραγματικά και ουσιαστικά για το καλύτερο για εμένα και τα αγαπημένα μου άτομα. Και νομίζω πραγματικά ότι δεν είναι τυχαίο που με έχουνε διώξει δύο στα δύο ψυχολόγοι. Θέλω τη γνώμη σας στα σχόλια. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει; Γιατί είναι λίγο τρομακτικό να μην με θέλουν οι ψυχολόγοι».
Την Τρίτη 14 Ιουλίου, η influencer δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μέσα από το οποίο απευθυνόταν στους διαδικτυακούς της φίλους, σχολιάζοντας ότι μέχρι σήμερα έχει πάει σε ψυχολόγο τρεις φορές. Η μία ήταν όταν η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο, στη συνέχεια έκανε θεραπεία ζεύγους με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου όταν ήταν ακόμα σε σχέση και έπειτα αποφάσισε να επισκεφτεί ξανά ψυχολόγο όταν χώρισαν, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση λόγω του γιου της.
Όπως εξήγησε η Ιωάννα Τούνη, και στις τρεις περιπτώσεις έκανε μερικές συνεδρίες, όμως ο σύμβουλος ψυχικής υγείας κάθε φορά της έλεγε, πως δεν υπήρχε ανάγκη να συνεχίσει, εκτός και εάν το ένιωθε εκείνη.
Αρχικά, η influencer δήλωσε: «Γενικά μου στέλνετε πάρα πολύ συχνά, αν με όλο αυτό το μίσος και όλη αυτή την κατάσταση που βιώνω στα social και όλη αυτή την τοξικότητα, πηγαίνω σε κάποιον ψυχολόγο, αν παίρνω βοήθεια από κάποιον. Οπότε, άκου να δεις τώρα πώς έχει η κατάσταση. Για αρχή να σου πω ότι όντως έκανα κάποιες συνεδρίες σε ψυχολόγο, τύπου θεραπεία ζεύγους όμως, όταν ήμουν με τον πατέρα του Πάρη, που εκεί προσπαθούσα να σώσω όλο αυτό που είχα τέλος πάντων. Οπότε, εκεί ένιωσα όντως την ανάγκη να πάρω βοήθεια από κάποιον, όχι για εμένα, αλλά για το κομμάτι, κατάλαβες, το κοινό. Βέβαια, κάθε μία-δύο συνεδρίες καταλήγαμε ο σύντροφός μου να λέει ότι δεν είναι κατάλληλοι θεραπευτές και να αλλάζουμε θεραπευτή. Οπότε, κάπως αυτή η κατάσταση πήγε άκλαφτη μετά από τρία-τέσσερα άτομα που αλλάξαμε. Και την κατάληξη νομίζω την γνωρίζετε όλοι».
Δείτε το βίντεο
@j.touni
Εσύ έχεις πάει ποτέ σε ψυχολόγο; Αν ναι ποια ήταν η εμπειρία σου; Περιμένω να μου πεις στα σχόλια ❤️ + skincare με @my7days.gr #fyp #foryoupage #viral #jtouni #φοργιου♬ original sound - Ioanna Touni
Έπειτα, σχολίασε ότι απευθύνθηκε ξανά σε ψυχολόγο μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, διευκρινίζοντας πως αυτή τη φορά δεν αναζητούσε βοήθεια για τον εαυτό της, αλλά συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση του γιου τους: «Τελευταία φορά λοιπόν που πήγα σε ψυχολόγο και ζήτησα βοήθεια ψυχολόγου, ήταν πριν από 1 χρόνο και κάτι, όταν χώρισα πρακτικά. Και πάλι όχι για εμένα, θέλησα να πάω γιατί ήθελα βοήθεια με το αν θα έπρεπε να κάνω κάτι για να διαχειρίζομαι τον Πάρη πιο σωστά. Κάναμε ένα online ραντεβού και μιλήσαμε, τέλος πάντων, και πρακτικά μετά από πολλή ώρα που του έλεγα τα δικά μου τα διάφορα, αναφορικά με τους προβληματισμούς μου και λοιπά, για το χωρισμό, για το πώς να συμπεριφέρομαι στο μωρό μου, μου λέει, "με όλο το θάρρος και όλο τον σεβασμό, ξέρω ποια είσαι και επειδή σε ακούω πώς μιλάς, καταλαβαίνω τις απόψεις σου, καταλαβαίνω όλα αυτά που μου λες, δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλω απλά να σου πάρω τα λεφτά, αν θέλεις να το πω έτσι. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, να κάνω συνεδρίες μαζί σου απλά για να για να καίει η λάμπα, πρακτικά". Μου λέει, "δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποια άλλη ακόμη συνεδρία. Θα σου συστήσω ένα βιβλίο, γονεϊκό να διαβάσεις, το οποίο θεωρώ ότι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ"».
Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε πώς ερμηνεύει η ίδια το γεγονός ότι δύο διαφορετικοί ψυχολόγοι δεν έκριναν απαραίτητη τη συνέχιση των συνεδριών, τονίζοντας πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι υπαρκτά και ζητώντας παράλληλα τη γνώμη των ακολούθων της. Όπως είπε: «Και ξέρεις, ήταν η δεύτερη φορά που με έχει απορρίψει, με την καλή έννοια, ψυχολόγος. Και εν τέλει τα βάζω κάτω και σκέφτομαι το εξής. Εντάξει, προβλήματα έχω πολλά. Πολλές φορές και κλαίω και με πιάνουν τα τα διάφορά μου. Η διαφορά είναι ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Δηλαδή, δεν είχα ποτέ αυτό το να δημιουργώ προβλήματα στο κεφάλι μου, τα οποία δεν υπάρχουν, να παθαίνω κρίσεις πανικού. Οπότε, ήδη αυτό που μπορεί να έχω να διαχειριστώ είναι ότι νιώθω μόνη μου στον κόσμο, γιατί δεν έχω μαμά και μπαμπά, ή το ότι γίνεται ένα δικαστήριο, το οποίο για το οποίο εγώ παλεύω 10 χρόνια και όλα είναι πολύ δύσκολα για εμένα. Κάνω πάντα το καλύτερο που μπορώ, βάζω πάντα σε προτεραιότητα την Ιωάννα και προσπαθώ πραγματικά και ουσιαστικά για το καλύτερο για εμένα και τα αγαπημένα μου άτομα. Και νομίζω πραγματικά ότι δεν είναι τυχαίο που με έχουνε διώξει δύο στα δύο ψυχολόγοι. Θέλω τη γνώμη σας στα σχόλια. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει; Γιατί είναι λίγο τρομακτικό να μην με θέλουν οι ψυχολόγοι».
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