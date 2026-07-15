Ιωάννα Τούνη για τον λόγο που τη διώχνουν οι ψυχολόγοι και τη θεραπεία ζεύγους με τον Αλεξάνδρου: Είναι λίγο τρομακτικό να μην με θέλουν

θεραπεία ζεύγους

θεραπεία ζεύγους

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που επισκέφθηκε ψυχολόγο για προσωπικούς λόγους, όταν η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο, αποκαλύπτοντας τι της είπε η ειδικός έπειτα από μία ή δύο συνεδρίες: «

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Έπειτα, σχολίασε ότι απευθύνθηκε ξανά σε ψυχολόγο μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, διευκρινίζοντας πως αυτή τη φορά δεν αναζητούσε βοήθεια για τον εαυτό της, αλλά συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση του γιου τους: «

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Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε πώς ερμηνεύει η ίδια το γεγονός ότι δύο διαφορετικοί ψυχολόγοι δεν έκριναν απαραίτητη τη συνέχιση των συνεδριών, τονίζοντας πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι υπαρκτά και ζητώντας παράλληλα τη γνώμη των ακολούθων της. Όπως είπε: «

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