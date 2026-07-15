Η Κάρι Μάλιγκαν θα υποδυθεί την κινηματογραφική μητέρα της Μπίλι Άιλις
Η Κάρι Μάλιγκαν θα υποδυθεί την κινηματογραφική μητέρα της Μπίλι Άιλις
Οι δύο γυναίκες θα συμπρωταγωνιστήσουν στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Γυάλινος Κώδων» της Σίλβια Πλαθ
Έχοντας μόλις εξασφαλίσει μια υποψηφιότητα για Emmy για τη συμμετοχή της στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Beef», η Κάρι Μάλιγκαν εντάσσεται στο καστ της ταινίας «Γυάλινος Κώδων» από τη Focus Features.
Το φιλόδοξο πρότζεκτ, το οποίο μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το εμβληματικό, ομότιτλο μυθιστόρημα της Σίλβια Πλαθ, αποτελεί το κινηματογραφικό ντεμπούτο της ποπ σταρ Μπίλι Άιλις. Αν και το στούντιο δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα την παραγωγή, πηγές ανέφεραν στο Variety ότι η Μάλιγκαν θα υποδυθεί τη μητέρα της Esther Greenwood, της ηρωίδας που θα ενσαρκώσει η κορυφαία τραγουδίστρια.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Σάρα Πόλεϊ, ενώ οι εταιρείες Plan B, Studiocanal και Joy Coalition έχουν αναλάβει την παραγωγή του πρότζεκτ, στο οποίο φημολογείται ότι θα συμμετέχει επίσης ο πρωταγωνιστής του «Heated Rivalry», Κόνορ Στόρι.
Η Μάλιγκαν μετρά ήδη τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ με τις ερμηνείες στις ταινίες «An Education», «Promising Young Woman» και στο «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ.
Φέτος, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον Όσκαρ Άιζακ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την καθηλωτική της παρουσία στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Beef» του Λι Σουνγκ Τζιν στο Netflix. Επιπλέον, πρόσφατα προτάθηκε για το BAFTA Β' Γυναικείου Ρόλου σε μια ακόμη παραγωγή της Focus Features, το «The Ballad of Wallis Island».
Το φιλόδοξο πρότζεκτ, το οποίο μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το εμβληματικό, ομότιτλο μυθιστόρημα της Σίλβια Πλαθ, αποτελεί το κινηματογραφικό ντεμπούτο της ποπ σταρ Μπίλι Άιλις. Αν και το στούντιο δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα την παραγωγή, πηγές ανέφεραν στο Variety ότι η Μάλιγκαν θα υποδυθεί τη μητέρα της Esther Greenwood, της ηρωίδας που θα ενσαρκώσει η κορυφαία τραγουδίστρια.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Σάρα Πόλεϊ, ενώ οι εταιρείες Plan B, Studiocanal και Joy Coalition έχουν αναλάβει την παραγωγή του πρότζεκτ, στο οποίο φημολογείται ότι θα συμμετέχει επίσης ο πρωταγωνιστής του «Heated Rivalry», Κόνορ Στόρι.
EXCLUSIVE: Carey Mulligan has joined the cast of Focus Features’ “The Bell Jar” opposite Billie Eilish.— Variety (@Variety) July 14, 2026
Mulligan is set to play Mrs. Greenwood, mother to Eilish’s protagonist Esther, in the adaptation of the famed Sylvia Plath novel. Sarah Polley (“Women Talking”) is directing… pic.twitter.com/gybc6yImYm
Φέτος, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον Όσκαρ Άιζακ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την καθηλωτική της παρουσία στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Beef» του Λι Σουνγκ Τζιν στο Netflix. Επιπλέον, πρόσφατα προτάθηκε για το BAFTA Β' Γυναικείου Ρόλου σε μια ακόμη παραγωγή της Focus Features, το «The Ballad of Wallis Island».
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