H Μπίλι Άιλις ετοιμάζεται να μεταπηδήσει στη μεγάλη οθόνη, συζητά για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Η τραγουδίστρια βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στη μεταφορά του μυθιστορήματος «Γυάλινος Κώδων» της Σίλβια Πλαθ
Η Μπίλι Άιλις φαίνεται να ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα στον κινηματογράφο. Η δέκα φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και μουσικός βρίσκεται σε συζητήσεις για να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους και πιο συγκεκριμένα στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος «Γυάλινος Κώδων» της Σίλβια Πλαθ.
Τον ρόλο της σκηνοθέτριας και σεναριογράφου θα υπογράφει η Σάρα Πόλεϊ που τιμήθηκε με Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας Women Talking το 2022.
Η Άιλις είναι επίσης κάτοχος Όσκαρ. Το 2023 απέσπασε το δεύτερο χρυσό αγαλματίδιο για το τραγούδι «What Was I Made For?» από την ταινία Barbie του 2023. Είχε προηγηθεί το Όσκαρ για το τραγούδι «No Time to Die» από την ομώνυμη ταινία Τζέιμς Μποντ του 2021.
Η σταρ έχει κάνει και κάποια βήματα στην υποκριτική, με έναν ρόλο στη σειρά Swarm του Prime Video, ενώ το 2021 παρουσίασε ένα επεισόδιο της εκπομπής Saturday Night Live. Αν τελικά συμμετάσχει στην κινηματογραφική μεταφορά του «Γυάλινου Κώδωνα» θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη.
Φωτογραφία: Shutterstock
Billie Eilish in Talks to Make Movie Debut With Sarah Polley's 'The Bell Jar' https://t.co/BxsOCoQByb— The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2026
