Η Μπάρμπαρα Πάλβιν και ο Ντίλαν Σπράους αποκάλυψαν το φύλο του μωρού που περιμένουν
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Μπάρμπαρα Πάλβιν Ντίλαν Σπράους Εγκυμοσύνη Φύλο

Η Μπάρμπαρα Πάλβιν και ο Ντίλαν Σπράους αποκάλυψαν το φύλο του μωρού που περιμένουν

Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2023 ανακοίνωσε τον Μάιο πως θα αποκτήσει παιδί - Το μοντέλο μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της κύησης και την ενδομητρίωση

Η Μπάρμπαρα Πάλβιν και ο Ντίλαν Σπράους αποκάλυψαν το φύλο του μωρού που περιμένουν
Ιωάννα Μαρίνου
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Το φύλο του μωρού που περιμένουν αποκάλυψαν η Μπάρμπαρα Πάλβιν και ο Ντίλαν Σπράους.

Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2023 μετά από πέντε χρόνια σχέσης ανακοίνωσε τον Μάιο πως θα αποκτήσει παιδί, όταν το μοντέλο εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά στο Φεστιβάλ Καννών.  Μιλώντας την Τρίτη 14 Ιουλίου στο podcast «Wildmen» δήλωσαν ότι είναι πολύ ενθουσιασμένοι που θα υποδεχτούν την κόρη τους, ενώ αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Πάλβιν κατά τη διάρκεια της κύησης και στην ενδομητρίωση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης το μοντέλο είπε στον σύζυγό της: «Θέλεις να το μοιραστείς;», με τον Σπράους να απαντά: «Ναι, την αποκαλούμε “principessa”. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει αυτό... καλά, είναι ιταλικά και σημαίνει πριγκίπισσα. Αλλά ναι, περιμένουμε κοριτσάκι, κάτι που με ενθουσιάζει πολύ. Ανυπομονώ να γίνω μπαμπάς κοριτσιού».

Δείτε το βίντεο

Barbara Palvin Exclusive: Modeling at 13 & Pregnancy with Endometriosis


Το ζευγάρι πρόσθεσε ότι ακόμα σκέφτεται ονόματα και δεν έχει καταλήξει σε κάποιο για το μωρό.

Στη συνέχεια, το μοντέλο παραδέχτηκε ότι δεν έχει απολαύσει την εγκυμοσύνη όσο θα ήθελε, καθώς αντιμετωπίζει συμπτώματα όπως πόνο στη μέση, δυσκολία στον ύπνο και αλλαγές στην όρεξη: «Μερικές φορές νιώθω ενοχές γιατί δεν απολαμβάνω την εγκυμοσύνη όσο πολλές άλλες γυναίκες. Ξέρω ότι είναι δώρο. Δυσκολεύομαι να αναπνεύσω. Δεν ξέρω αν το μικρόφωνο το πιάνει. Νιώθω παρόμοια με το πρώτο τρίμηνο, γιατί η πείνα μου έχει γίνει έντονη. Αν δεν φάω, νιώθω ναυτία. Έχω πολλά υγρά στο στομάχι. Θα έπρεπε να τρώω περισσότερη πρωτεΐνη. Αυτό ήταν και το λάθος μου στο πρώτο τρίμηνο, ότι δεν έτρωγα αρκετά», εξομολογήθηκε.

Όπως ανέφεραν, ήξεραν από νωρίς ότι ήθελαν να αποκτήσουν παιδιά, αλλά η Πάλβιν πάσχει από ενδομητρίωση και τον Ιούνιο του 2025 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση: «Θέλαμε να κάνουμε την επέμβαση πριν ξεκινήσουμε τις προσπάθειες. Καθάρισαν τα πάντα στο χειρουργείο και έτσι υπήρχαν περισσότερες πιθανότητες να μείνω έγκυος», είπε.
Ιωάννα Μαρίνου
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