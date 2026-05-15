Η Μπάρμπαρα Πάλβιν και ο Ντίλαν Σπράους περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Η 32χρονη επιβεβαίωσε την είδηση περπατώντας στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά, ενώ δίπλα της βρισκόταν ο σύζυγός της και ηθοποιός
Το 32χρονη μοντέλο, το οποίο παντρεύτηκε τον 33χρονο ηθοποιό το 2023, επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου, ποζάροντας με γαλάζιο φόρεμα που αναδείκνυε την κοιλιά της στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Καννών, ενώ ο σύζυγός της βρισκόταν στο πλευρό της.
Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018. Σε συνέντευξή του το 2019 στο W Magazine, ο Σπράους είχε περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκαν, εξηγώντας ότι της έστειλε μήνυμα στο Instagram αφού εκείνη τον είχε ακολουθήσει: «Με ακολούθησε, οπότε σκέφτηκα να της δώσω μια ευκαιρία και της έστειλα μήνυμα», είχε δηλώσει, ενώ ανέφερε πως προσπάθησε να κανονίσει συνάντηση, ωστόσο εκείνη άργησε να απαντήσει: «Της έγραψα “Δεν ξέρω πόσο θα μείνεις στη Νέα Υόρκη, αλλά θα μπορούσαμε να βρεθούμε αν θέλεις. Να το τηλέφωνό μου”. Και δεν μου απάντησε για έξι μήνες».
Η πρώτη τους επίσημη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το 2018 στην Κίνα, όπου ο Σπράους βρισκόταν για γυρίσματα, με την Πάλβιν να ταξιδεύει για να τον συναντήσει. Σε δηλώσεις της στο People, η ίδια ανέφερε ότι ο ηθοποιός ήταν από την αρχή έτοιμος για σχέση, ενώ εκείνη δίσταζε: «Και μετά είπα “εντάξει, ας το κάνουμε…”. Κάθισα, πήρα μια βαθιά ανάσα και σκέφτηκα “τι περιμένω; Δεν υπάρχει άλλος άντρας που να αγαπώ περισσότερο και έχει όλα όσα χρειάζομαι”», είχε πει.
Η ίδια έχει επίσης δηλώσει ότι κατάλαβε πως ήταν ερωτευμένη μαζί του «από το πρώτο λεπτό που γνωρίστηκαν». Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στο Instagram τον Αύγουστο του 2018 και έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.
