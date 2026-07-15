Αλέξης Γεωργούλης για το εάν θα έβαζε υποψηφιότητα με την Χρυσή Αυγή: Δεν νομίζω, αλλά ποτέ μην λες ποτέ

στην εκπομπή Καλύτερα Αργά του Action24 και

η απόσταση που τους χωρίζει πλέον έχει συμβάλει ώστε να διατηρούν μια καλή επαφή.





Στη συνέχεια, ο Αλέξης Γεωργούλης εξήγησε πως, παρά τα όσα είχαν προηγηθεί, οι δύο τους εξακολουθούν να επικοινωνούν: «Με αυτή τη γυναίκα έχουμε επαφή σήμερα, ξέρει ότι είναι αυτή που μου το προκάλεσε αυτό. Δεν έχουμε συζητήσει από τότε γι’ αυτό. Συζητάμε γενικότερα. Βέβαια, έχει βοηθήσει και ο χώρος, γιατί είμαστε σε διαφορετικά σημεία στη γη. Μου αρέσει πάρα πολύ που είμαστε φίλοι. Έχω ζήσει και καλύτερο έρωτα μετά από αυτόν».