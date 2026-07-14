Η Κάτια Ταραμπάνκο φωτογραφίζεται με μαύρο μπικίνι σε παραλία της Λευκάδας
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Κάτια Ταραμπάνκο Λευκάδα

Η Κάτια Ταραμπάνκο φωτογραφίζεται με μαύρο μπικίνι σε παραλία της Λευκάδας

Λίγο χαμόγελο, λίγο πόζα, λίγο κύμα, σχολίασε η νικήτρια του GNTM δίπλα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε

Η Κάτια Ταραμπάνκο φωτογραφίζεται με μαύρο μπικίνι σε παραλία της Λευκάδας
14 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Λευκάδα επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Κάτια Ταραμπάνκο. Η νικήτρια του GNTM έδειξε εικόνες από την απόδρασή της στο νησί των Επτανήσων, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Instagram.

Η Κάτια Ταραμπάνκο φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι σε παραλία της Λευκάδας, με φόντο τα κύματα. «Λίγο χαμόγελο λίγο πόζα λίγο κύμα λίγο απ’όλα», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε 


Η Κάτια Ταραμπάνκο φωτογραφίζεται με μαύρο μπικίνι σε παραλία της Λευκάδας
Η Κάτια Ταραμπάνκο φωτογραφίζεται με μαύρο μπικίνι σε παραλία της Λευκάδας
Η Κάτια Ταραμπάνκο φωτογραφίζεται με μαύρο μπικίνι σε παραλία της Λευκάδας
Η Κάτια Ταραμπάνκο φωτογραφίζεται με μαύρο μπικίνι σε παραλία της Λευκάδας
14 ΣΧΟΛΙΑ

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