Μαντόνα: Το «Confessions II» έγινε το 10ο Νο1 άλμπουμ της στο Billboard 200
Μαντόνα: Το «Confessions II» έγινε το 10ο Νο1 άλμπουμ της στο Billboard 200
Η ποπ σταρ συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ πέντε δεκαετίες μετά την έναρξη της καριέρας της
Το νέο άλμπουμ της Μαντόνα, με τίτλο «Confessions II», κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200, αποτελώντας το δέκατο άλμπουμ της που φτάνει στο Νο1 του αμερικανικού chart.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας, η ποπ σταρ βρέθηκε δίπλα στους The Beatles ως οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να έχουν 10 άλμπουμ στην κορυφή τόσο του Billboard 200 όσο και του Official Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το «Confessions II» αποτελεί τη συνέχεια του εμβληματικού άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor» που κυκλοφόρησε το 2005. Το νέο άλμπουμ έχει λάβει θετικές κριτικές από το κοινό και κριτικούς, με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν ως την καλύτερη δουλειά της από την εποχή του πρώτου «Confessions on a Dance Floor», ενώ ήδη γίνεται λόγος για πιθανή αναγνώριση στα επόμενα Grammy.
Στο «Confessions II», η τραγουδίστρια καταπιάνεται με προσωπικά θέματα, όπως η απώλεια, η θεραπεία και η αντοχή. Στο τραγούδι «Fragile» αποτίει φόρο τιμής στον αδερφό της Κρίστοφερ, ενώ στο ντουέτο «The Test» ζητά συγγνώμη από την πρωτότοκη κόρη της, Λούρντες Λεόν. Παράλληλα, στο κομμάτι «Danceteria» αναφέρεται σε φίλους που τη συνόδευσαν στα πρώτα χρόνια της πορείας της ως ανερχόμενη καλλιτέχνιδα.
Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «The Graham Norton Show» του BBC, η Μαντόνα μίλησε για τη διαδικασία δημιουργίας του άλμπουμ, εξηγώντας πως πολλές από τις ιδέες της προκύπτουν αυθόρμητα. «Είναι σαν να καταλαμβάνομαι από κάτι. Οι ιδέες έρχονται όταν δεν προσπαθώ πολύ», δήλωσε, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο τραγούδι «One Step Away», το οποίο, όπως είπε, «βγήκε μέσα από την ψυχή της».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας, η ποπ σταρ βρέθηκε δίπλα στους The Beatles ως οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να έχουν 10 άλμπουμ στην κορυφή τόσο του Billboard 200 όσο και του Official Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το «Confessions II» αποτελεί τη συνέχεια του εμβληματικού άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor» που κυκλοφόρησε το 2005. Το νέο άλμπουμ έχει λάβει θετικές κριτικές από το κοινό και κριτικούς, με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν ως την καλύτερη δουλειά της από την εποχή του πρώτου «Confessions on a Dance Floor», ενώ ήδη γίνεται λόγος για πιθανή αναγνώριση στα επόμενα Grammy.
Στο «Confessions II», η τραγουδίστρια καταπιάνεται με προσωπικά θέματα, όπως η απώλεια, η θεραπεία και η αντοχή. Στο τραγούδι «Fragile» αποτίει φόρο τιμής στον αδερφό της Κρίστοφερ, ενώ στο ντουέτο «The Test» ζητά συγγνώμη από την πρωτότοκη κόρη της, Λούρντες Λεόν. Παράλληλα, στο κομμάτι «Danceteria» αναφέρεται σε φίλους που τη συνόδευσαν στα πρώτα χρόνια της πορείας της ως ανερχόμενη καλλιτέχνιδα.
Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «The Graham Norton Show» του BBC, η Μαντόνα μίλησε για τη διαδικασία δημιουργίας του άλμπουμ, εξηγώντας πως πολλές από τις ιδέες της προκύπτουν αυθόρμητα. «Είναι σαν να καταλαμβάνομαι από κάτι. Οι ιδέες έρχονται όταν δεν προσπαθώ πολύ», δήλωσε, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο τραγούδι «One Step Away», το οποίο, όπως είπε, «βγήκε μέσα από την ψυχή της».
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