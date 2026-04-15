Η Μαντόνα επιστρέφει με το άλμπουμ «Confessions On A Dance Floor: Part II»
Η «βασίλισσα της ποπ» «καθάρισε» τον λογαριασμό της στο Instagram και ανακοίνωσε την κυκλοφορία του δεύτερου μέρους του «Confessions On A Dance Floor»
Το νέο της άλμπουμ ανακοίνωσε η Μαντόνα μέσα από τα social media. Δεν πρόκειται όμως απλώς για την πρώτη της δισκογραφική δουλειά εδώ και επτά χρόνια, αλλά για το δεύτερο μέρος του δίσκου της «Confessions on a Dance Floor» που είχε κυκλοφορήσει το 2005.
Η Μαντόνα δεν προχώρησε σε μία απλή ανακοίνωση, αλλά σε μία κίνηση που έκανε τους θαυμαστές της να μιλούν για μία ανανέωση της εικόνας της στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, η «βασίλισσα της ποπ» «καθάρισε» το λογαριασμό της στο Instagram, διαγράφοντας όλες τις αναρτήσεις της. Πλέον υπάρχει μόνο η δημοσίευση μέσα από την οποία αποκάλυψε ότι το «Confessions On A Dance Floor: Part II» θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.
Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει συνολικά 16 κομμάτια, ενώ σύμφωνα με φήμες το πρώτο δείγμα της θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, 17 Απριλίου.
Το «Confessions on a Dance Floor» είχε θεωρηθεί τότε μια δυναμική επιστροφή της σταρ. Τα τραγούδια του δανείζονταν στοιχεία από τους ABBA, τους Pet Shop Boys, τη Donna Summer και τους Depeche Mode, καθώς και από την ίδια την παραγωγή της Mαντόνα της δεκαετίας του 1980.
