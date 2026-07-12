Άννα Νικόλ Σμιθ: Οργισμένος ο πατέρας της κόρης της με επερχόμενη βιογραφική ταινία για το μοντέλο
Άννα Νικόλ Σμιθ: Οργισμένος ο πατέρας της κόρης της με επερχόμενη βιογραφική ταινία για το μοντέλο
Αντιτιθέμεθα απολύτως στο να χρησιμοποιούνται οι ζωές μας, δήλωσε ο Λάρι Μπέρκχεντ, ξεκαθαρίζοντας πως εκείνος και η κόρη του δεν έχουν καμία ανάμειξη στην παραγωγή
Τη σφοδρή αντίδραση του πατέρα της 19χρονης κόρης της Άννα Νικόλ Σμιθ, έχει προκαλέσει η βιογραφική ταινία για το μοντέλο που πέθανε στα 39 του το χρόνια το 2007. Ο Λάρι Μπέρκχεντ ξεκαθάρισε ότι εκείνος και η Ντάνιελιν δεν έχουν καμία ανάμειξη στην παραγωγή και δήλωσε πως αντιτίθενται στην εκμετάλλευση της ζωής τους για το επερχόμενο πρότζεκτ.
Η επερχόμενη ταινία, με τίτλο «Trust Me, I’m a Doctor», βασίζεται στα απομνημονεύματα που κυκλοφόρησε το 2017 ο Σαντίπ Καπούρ, ο γιατρός που χορηγούσε παυσίπονα στην εκλιπούσα μοντέλο. Μετά τον θάνατο της Σμιθ από υπερβολική δόση φαρμάκων, ο Καπούρ κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της δίκης για τον θάνατό της, αλλά τελικά αθωώθηκε και για τις έξι κατηγορίες που αντιμετώπιζε.
Ο 53χρονος Μπέρκχεντ δήλωσε οργισμένος ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Ντάνιελιν «αντιτίθενται κατηγορηματικά» στην ταινία, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον Καπούρ πως «οι ημέρες κατά τις οποίες έδινε συνεντεύξεις και βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας είχαν τελειώσει».
Όπως υποστήριξε, μέσω του Entertainment Tonight, έχει επίσης «καταθέσει καταγγελία στο Ιατρικό Συμβούλιο της Καλιφόρνιας για τη συμμετοχή του δρ Καπούρ στην ταινία». «Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή την παραγωγή και αντιτιθέμεθα απολύτως στο να χρησιμοποιείται η ζωή της Άννα Νικόλ, η δική μου ζωή και η ζωή της κόρης μου σε μια ταινία και να μετατρεπόμαστε σε χαρακτήρες από κάποιον που ήταν γιατρός και τον οποίο, υποτίθεται, οι άνθρωποι έπρεπε να εμπιστεύονται», δήλωσε έντονα ο Μπέρκχεντ στη νέα συνέντευξη.
«Ο συγκεκριμένος γιατρός και οι εκπρόσωποί του με είχαν διαβεβαιώσει ότι οι ημέρες κατά τις οποίες έδινε συνεντεύξεις και βρισκόταν στο προσκήνιο είχαν τελειώσει, αλλά να που βρισκόμαστε εδώ», πρόσθεσε. «Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, αυτός ο γιατρός εξακολουθεί να εμφανίζεται παντού. Τους έχω προειδοποιήσει για τη βλάβη και την ψυχική επιβάρυνση που προκαλεί όλο αυτό όχι μόνο σε εμένα, αλλά κυρίως στη Ντάνιελιν, καθώς και για το πώς μπορεί να την επηρεάσει».
Αναφερόμενος στην καταγγελία του προς το Ιατρικό Συμβούλιο της Καλιφόρνιας, δήλωσε: «Θα αφήσω τη διαδικασία να εξελιχθεί και θα περιμένω να δω τι έχουν να πουν». Σε πιο ήπιους τόνους, πρόσθεσε ότι η Κόρνις είναι «πιθανότατα ένα καλό κορίτσι και σπουδαία ηθοποιός, αλλά δεν νομίζω ότι κατάφερε να αποδώσει πραγματικά την Άννα Νικόλ».
Φωτογραφία: Shutterstock
Η επερχόμενη ταινία, με τίτλο «Trust Me, I’m a Doctor», βασίζεται στα απομνημονεύματα που κυκλοφόρησε το 2017 ο Σαντίπ Καπούρ, ο γιατρός που χορηγούσε παυσίπονα στην εκλιπούσα μοντέλο. Μετά τον θάνατο της Σμιθ από υπερβολική δόση φαρμάκων, ο Καπούρ κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της δίκης για τον θάνατό της, αλλά τελικά αθωώθηκε και για τις έξι κατηγορίες που αντιμετώπιζε.
Ο 53χρονος Μπέρκχεντ δήλωσε οργισμένος ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Ντάνιελιν «αντιτίθενται κατηγορηματικά» στην ταινία, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον Καπούρ πως «οι ημέρες κατά τις οποίες έδινε συνεντεύξεις και βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας είχαν τελειώσει».
Anna Nicole Smith's baby daddy SLAMS biopic and warns it will 'harm' their daughter Dannielynn https://t.co/G8thuj359Q— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 11, 2026
«Ο συγκεκριμένος γιατρός και οι εκπρόσωποί του με είχαν διαβεβαιώσει ότι οι ημέρες κατά τις οποίες έδινε συνεντεύξεις και βρισκόταν στο προσκήνιο είχαν τελειώσει, αλλά να που βρισκόμαστε εδώ», πρόσθεσε. «Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, αυτός ο γιατρός εξακολουθεί να εμφανίζεται παντού. Τους έχω προειδοποιήσει για τη βλάβη και την ψυχική επιβάρυνση που προκαλεί όλο αυτό όχι μόνο σε εμένα, αλλά κυρίως στη Ντάνιελιν, καθώς και για το πώς μπορεί να την επηρεάσει».
Αναφερόμενος στην καταγγελία του προς το Ιατρικό Συμβούλιο της Καλιφόρνιας, δήλωσε: «Θα αφήσω τη διαδικασία να εξελιχθεί και θα περιμένω να δω τι έχουν να πουν». Σε πιο ήπιους τόνους, πρόσθεσε ότι η Κόρνις είναι «πιθανότατα ένα καλό κορίτσι και σπουδαία ηθοποιός, αλλά δεν νομίζω ότι κατάφερε να αποδώσει πραγματικά την Άννα Νικόλ».
Φωτογραφία: Shutterstock
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