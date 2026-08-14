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Απίστευτο ατύχημα σε νοσοκομείο στην Κίνα: Τον πήρε ο ύπνος και εγκλωβίστηκε στην καρέκλα, δείτε βίντεο
Απίστευτο ατύχημα σε νοσοκομείο στην Κίνα: Τον πήρε ο ύπνος και εγκλωβίστηκε στην καρέκλα, δείτε βίντεο
Το ίδιο έπαθε και ο φίλος του που προσπάθησε να του δείξει πώς να βγάλει το κεφάλι του
Ένα απίστευτο ατύχημα με παρόμοιους εγκλωβισμούς δύο φίλων σε... καρέκλες αίθουσας αναμονής σημειώθηκε σε νοσοκομείο της Κίνας.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η περιπέτεια για τους δύο νεαρούς ξεκίνησε όταν ο ένας εξ αυτών αποκοιμήθηκε στις καρέκλες της αίθουσας αναμονής και άγνωστο πώς, το κεφάλι του πέρασε στο κενό του μπράτσου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.
Όταν, δε, ένας φίλος του επιχείρησε να τον βοηθήσει επιχειρώντας να του δείξει πώς θα απεγκλωβιστεί, έπαθε ακριβώς το ίδιο αφού πέρασε το κεφάλι του στο κενό του μπράτσου χωρίς, όμως, να καταφέρνει να το βγάλει.
Σύμφωνα με την Daily Mail τους δύο νεαρούς απελευθέρωσαν υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου οι οποίου υποχρεώθηκαν να αποσυναρμολογήσουν τις καρέκλες για να το καταφέρουν.
Δείτε το βίντεο:
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η περιπέτεια για τους δύο νεαρούς ξεκίνησε όταν ο ένας εξ αυτών αποκοιμήθηκε στις καρέκλες της αίθουσας αναμονής και άγνωστο πώς, το κεφάλι του πέρασε στο κενό του μπράτσου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.
Όταν, δε, ένας φίλος του επιχείρησε να τον βοηθήσει επιχειρώντας να του δείξει πώς θα απεγκλωβιστεί, έπαθε ακριβώς το ίδιο αφού πέρασε το κεφάλι του στο κενό του μπράτσου χωρίς, όμως, να καταφέρνει να το βγάλει.
Σύμφωνα με την Daily Mail τους δύο νεαρούς απελευθέρωσαν υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου οι οποίου υποχρεώθηκαν να αποσυναρμολογήσουν τις καρέκλες για να το καταφέρουν.
Δείτε το βίντεο:
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